Dell zet met OneBox MEC-platform in op 5G

Dell Techologies gaat, in samenwerking met SK Telecom en VMware, meer inzetten op 5G en edge-omgevingen. De samenwerking zicht zich vooral op het verbeteren van content delivery en het gebruik van applicaties.

Voor het verbeteren van de content delivery en het eindgebruik van applicaties willen de partijen de complexe netwerkverbindingen tussen de mobiele devices van eindgebruikers en de locatie waar data is gehost verwijderen. Dit moet de mobiele devices van eindgebruikers dichter bij de diverse databronnen brengen. Dit reduceert bijvoorbeeld de latency die ontstaat bij het ophalen en verwerken van data.

OneBox MEC

Dell Technologies, SK Telecom en VMware hebben hiervoor nu de edge-toepassing OneBox MEC ontwikkeld. Deze hardware-oplossing moet in een enkele omgeving zogenoemde ‘multi-edge computing (MEC)’ leveren in de vorm van private 5G-technologie en edge computing. Deze ‘box’ kan dan door operators op die plekken in het netwerk worden geplaatst, waar de te leveren diensten het beste tot hun recht komen. Binnen deze box worden dan alle edge computing-activiteiten uitgevoerd en verwerkt die anders in datacenters of cloudomgevingen op afstand zouden plaatsvinden.

Concreet bestaat de OneBox MEC-toepassing uit een Dell EMC PowerEdge XE2420-server die alle data-intensieve diensten met een hoge performance, veilige connectiviteit en lage latency levert. SK Telecom levert hierbij zijn bestaande 5G MEC-software en alles draait op het schaalbare Telco Cloud Platform van VMware. Ook gaan de samenwerkende partijen gezamenlijk innovatieve diensten voor de toepassing ontwikkelen.

Dell Technologies en 5G

Net zoals andere grote hard- en softwareleveranciers, richt Dell Technologies zich op de zeer interessant geachte 5G-markt. Vanaf 2019 neemt het al initiatieven op dit gebied. Dell Technologies werkt op dit terrein onder meer samen met de grote Amerikaanse operator AT&T.

