Nieuwste Windows 10 Preview bevat vooral zakelijke verbeteringen

Vandaag heeft Microsoft een nieuwe Windows 10 Preview vrijgegeven met paar zakelijke verbeteringen. Het gaat om een nieuwe Redstone 4-build, die in de loop van deze of de volgende maand verwacht wordt. Er is geen nieuwe build voor Redstone 5, die in de herfst verwacht wordt.

Sinds Windows 10 gelanceerd is, ziet Microsoft het besturingssysteem als een dienst. Dat betekent dat er op een heel andere manier updates uitgebracht worden dan bij voorgaande versies van het besturingssysteem. Sinds de lancering zijn er verder vier grote updates uitgebracht, waaronder de November Update, Anniversary Update, Creators Update en de Fall Creators Update.

Grote zakelijke toevoegingen

De enige echt grote veranderingen in de nieuwe versie van Redstone 4 betreffen zakelijke gebruikers. Bedrijven kunnen nu tijdens een feature update handelingen uitvoeren en scripts in systeemcontext terugrollen. Dat is een functie die bedrijven toestaat om gelijk met de setup scripts te draaien. Op die manier is het vooral handig voor bedrijven die eigen applicaties draaien op Windows-apparaten om te zorgen dat er niets mis gaat bij het uitrollen van updates.

In de update zijn verder vooral veel algemene problemen opgelost. Zo was er bij een klein aantal apparaten een CPU-probleem, waarbij er teveel gevraagd werd waardoor de apparaten minder goed werken. Ook zagen sommige app-iconen er niet goed uit in het takenoverzicht en werkten bepaalde gebaren niet meer goed op aanraakschermen.

Dergelijke problemen zijn nu opgelost en maken dat de nieuwste versie van Windows 10 bijna klaar is om uitgerold te worden. De testbuild waar het om gaat heeft overigens versienummer 17110.