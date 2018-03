FortiOS 6.0 introduceert 200 nieuwe beveiligingsmogelijkheden

Fortinet laat weten over versie 6.0 van zijn besturingssysteem FortiOS. Deze brengt meer dan 200 nieuwe functies en mogelijkheden naar de Security Fabric. Het is de bedoeling dat de nieuwe versie in het eerste kwartaal verschijnt. De introducties hebben betrekking op de beveiliging van onder meer netwerken, multi-cloudomgevingen en IoT-endpoints.

Door verbeterde SD-WAN-functionaliteit worden applicaties op prioriteit ingedeeld, om fijnmazige grip te bieden op Software as a Service (SaaS), VoIP en meer zakelijke toepassingen. Andere mogelijkheden met betrekking tot netwerkbeveiliging zijn traffic shaping voor het waarborgen van de beschikbaarheid van bandbreedte voor bedrijfskritische applicaties, locatiebeheer zonder menselijke tussenkomst en veilige VPN-verbinding met de cloud die met een simpele muisklik kunnen worden geactiveerd.

Multicloud-omgevingen

Wat betreft beveiliging van multi-cloudomgevingen zien we dat het aanbod van cloud connectors van de Security Fabric is uitgebreid. Er zijn nu private cloud-connectors (voor VMware NSX, Cisco ACI en Nokia Nuage), publieke cloud-connectors (voor AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform en Oracle Cloud) en CASB-connectors voor SaaS-oplossingen (voor onder meer Salesforce.com, Office 365, Dropbox, Box en AWS). Deze connectors bieden een integraal overzicht van de beveiliging binnen alle cloud-omgevingen. Bedrijven kunnen zo het netwerkverkeer van en naar hun clouds controleren via een geïntegreerde console voor beveiligingsbeheer.

FortiCASB 1.2 zorgt daarbij voor integratie van de Security Fabric met antivirustechnologie, de FortiCloud Sandbox, uitgebreide beveiligings- en detectiefunctionaliteit en mogelijkheden voor het rapporteren van schaduw-ICT. Daarnaast biedt FortiCASB ondersteuning voor AWS met geavanceerde compliance-, rapportage- en analysetools die gebruikers meer overzicht en grip bieden.

IoT-endpoints

Voor de beveiliging van IoT-endpoints zien we dat FortiClient 6.0 uitgebreide Linux-ondersteuning biedt en praktische inzichten aanlevert over computers en servers met dit besturingssysteem via de Security Fabric. De nieuwe versie komt daarnaast met informatie over endpoints in alle soorten en maten, inclusief alle applicaties op elke apparaat. De nieuwe Fabric Agent is in staat om telemetriegegevens van endpoints naar de Security Fabric te verzenden, zodat er verbeterd inzicht is in alle endpoints binnen het netwerk en kwetsbaarheden snel opgespoord kunnen worden. Deze agent is gecertificeerd voor compatibiliteit met de oplossingen voor endpoint-beveiliging van diverse Fabric Ready-partners.

Fortinet komt ook met introducties voor geïntegreerd toegangsbeheer, beveiligingsbeheer en -analyses, e-mail- en internetapplicaties en bescherming tegen geavanceerde bedreigingen. Op de speciale pagina gaat Fortinet in op alle mogelijkheden van de nieuwe versie van het besturingssysteem.