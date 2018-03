HP kondigt twee nieuwe Elite PC’s aan

HP heeft een nieuwe serie Elite PC’s aangekondigd voor zakelijke gebruikers die actief zijn in de gezondheidszorg. Het gaat om de EliteBook 840 G5 Healthcare Edition en de EliteOne 800 23.8 G4 Healthcare Edition. De pc ligt vanaf mei in de winkel en de laptop vanaf juni.

Dat meldt HP vandaag in een aankondiging. “De gezondheidszorg is een unieke omgeving en onze klanten zoeken een zeer specifieke combinatie van technologische oplossingen. Het HP Healthcare Edition portfolio is helemaal vanuit het niets ontworpen met de behoeften van clinici in het achterhoofd, wat zorgt voor een portfolio van unieke prestaties binnen de industrie, waaronder ’s werelds meest veilige en beheersbare apparaten,” aldus Alex Cho, algemeen manager van de afdeling Commercial PCs binnen HP.

De apparaten

De Elite 800 G4 23.8 Healthcare Edition is een all-in-one PC die geleverd wordt met HP’s Audio Boost en Noise Cancellation software. Dat zorgt, in combinatie met Skype for Business, voor fijne communicatiemogelijkheden. Ook is er ondersteuning voor RFID en ondersteuning van biometrische ontgrendelmethodes die Single-Sign-On (SSO) ondersteunen. De EliteBook 840 G5 Healthcare Edition is verder een apparaat dat geleverd wordt met de Easy Clean software van HP en Sure View voor privacy.

Precieze releasedata en prijzen zijn nog niet bekend. HP meldt dat allebei de apparaten in de loop van mei en juni uitgebracht zullen worden. Hoeveel ze gaan kosten meldt men dus nog niet.