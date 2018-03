Broadcom trekt bod op Qualcomm in

Broadcom heeft woensdag het bod van 117 miljard dollar (95 miljard euro) op Qualcomm ingetrokken. Dit besluit komt nadat president Donald Trump van de Verenigde Staten twee dagen geleden de eventuele deal blokkeerde op basis van staatsveiligheid. Ook de plannen om bestuurders voor te dragen tijdens Qualcomm’s jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gaan niet door.

Broadcom geeft aan teleurgesteld te zijn in de uitkomsten, maar het besluit wel te zullen volgen. In zijn verklaring laat het bedrijf zich niet uit over het potentiële nationale veiligheidsrisico. Volgens bronnen van Reuters is het bestuur van de chipmaker dinsdag bijeen gekomen om plannen te maken voor het vestigen van zijn hoofdkantoor in de VS. Momenteel zijn er twee hoofdkantoren: één in Singapore en één in de VS.

Door zich volledig in Amerika te vestigen komt er een kostenpost van 500 miljoen dollar per jaar bij, aangezien het belastingtarief daar hoger ligt. De nieuwe locaties maakt het naar verwachting echter eenvoudiger om Amerikaanse bedrijven over te nemen. In dat geval bemoeit de Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) zich namelijk niet met acquisities.

Rol China

Indien de overname doorgang had gevonden dan zou de VS zijn leidende rol in standaarden voor de volgende generatie mobiele telefoons verliezen aan China, zo luidde de verklaring. Qualcomm is één van de grootste concurrenten van het Chinese Huawei Technologies, dat momenteel dichtere commerciële banden met telecomproviders in Europa en Azië vormt. Zo creëert het Chinese merk een leidende rol voor het 5G-netwerk.

Bovendien bezit Qualcomm 15 procent van de patenten die nodig zijn voor het 5G-netwerk. China bezit gezamenlijk tien procent van de patenten. CFIUS ziet een dominante rol voor China op het gebied van 5G niet zitten, wegens de “substantiële nationale veiligheidsrisico’s voor de VS.” China zou volgens CFIUS erg actief concurreren om ieder gat te dichten dat overblijft na de overname.