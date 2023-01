Volgens ingewijden staat Nederland op het punt om nieuwe beperkingen in te voeren op de export van chips en apparatuur naar China. Amerikaanse en Nederlandse ambtenaren bespreken de beperkingen sinds donderdagavond in Washington. De onderhandeling wordt later vandaag afgerond.

De uitkomst is nog niet door de Amerikaanse of Nederlandse overheid bevestigd, maar ingewijden vertelden tegen Bloomberg dat Nederland bereid is om exportbeperkingen van de Verenigde Staten over te nemen.

De bronnen voegden toe dat de overheden niet van plan zijn om de uitkomst bekend te maken. Eventuele beperkingen zouden stilletjes worden doorgevoerd, aldus Bloomberg.

Naar verluidt wordt het voor ASML verboden om sommige deep ultraviolet (DUV)-machines naar China te exporteren. Organisaties gebruiken DUV-machines voor de productie van diverse chips. Het Nederlandse ASML is een van de belangrijkste fabrikanten van chipproductieapparatuur ter wereld.

Exportbeperkingen

In oktober introduceerde de Verenigde Staten nieuwe beperkingen op de export van chips en apparatuur naar China. Naar eigen zeggen wil Washington voorkomen dat China geavanceerde technologie gebruikt voor wapens en surveillancesystemen.

De Verenigde Staten riep bondgenoten en handelspartners wereldwijd op om het beleid over te nemen. Nederland heeft zich tot nu toe verzet, maar daar komt volgens de bronnen van Bloomberg verandering in.

Heen en weer

Premier Mark Rutte reisde halverwege januari naar Washington voor een gesprek met president Joe Biden. Exportbeperkingen werden besproken, maar de twee maakten geen harde afspraken.

Op het moment van schrijven verblijft een Nederlandse delegatie in Washington voor een tweede bezoek. Dit keer leveren de gesprekken naar verwachting wél een overeenkomst op.

Het kabinet verklaarde in de afgelopen maanden herhaaldelijk dat Nederland niet zomaar zou “tekenen bij het kruisje“. De bronnen van Bloomberg suggereren dat er wel degelijk wordt getekend. De uitkomst zou een klap zijn voor ASML.

Tip: ASML-CEO zet vraagtekens bij exportbeperking: “Wij hebben al ingeleverd”