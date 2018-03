Google blokkeert vanaf juni advertenties rond cryptocurrencies

Steeds meer overheden voeren regels in die de handel in cryptocurrencies in goede banen moeten leiden en ook zorgen voor meer controle en handhaving. Vandaag laat Google weten dat het ook iets aan regels gaat invoeren gerelateerd hieraan. Vanaf juni is het niet langer toegestaan om te adverteren met cryptocurrencies en daaraan gerelateerde content.

Dat laat Google vandaag weten in een blogpost. Onder het nieuwe beleid is het niet langer toegestaan om te adverteren met ongereguleerde of speculatieve financiële producten. Denk daarbij aan binaire opties, cryptocurrencies of financial spread betting. Google volgt daarmee Facebook, dat ook een soortgelijk verbod heeft voor al zijn diensten.

Steeds meer advertenties offline

In een afzonderlijke blogpost schrijft Google over advertenties die zijn voorwaarden overtreden. Volgens het bedrijf zijn er in 2017 maar liefst 3,2 miljard advertenties geweest die niet overeenkomstig waren met de eigen regels. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor.

“Het verbeteren van de advertentie-ervaring op het internet is voor ons van groot belang en blijft ook een prioriteit voor ons,” laat Scott Spencer, directeur van de afdeling sustainable ads, weten. “Of dat nou om het verwijderen van schadelijke advertenties gaat, of om het invoeren van betere standaarden.”

Die betere standaarden heeft Google al gevonden in de Coalition for Better Ads. Google Chrome blokkeert sinds half februari advertenties die bijvoorbeeld je browservenster helemaal overnemen of automatisch muziek afspelen. Nu er ook meer gekeken wordt naar financiële producten, speelt de zoekgigant in elk geval verder in op kritiek over sommige van de advertenties die weergegeven worden.