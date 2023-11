Google betaalt Apple 36 procent van alle advertentie-inkomsten die via zoekopdrachten uit de Safari-browser binnenkomen. Dit is om te garanderen dat Google Search de standaard zoekmachine binnen deze browser blijft. Dat percentage is tot drie keer zoveel als de techgigant betaalt aan fabrikanten van apparatuur met een Android-besturingssysteem.

De recente rechtszaak van de Amerikaanse overheid tegen Google over de marktdominantie van zijn zoekfunctionaliteit blijft interessante details opleveren.

Onlangs verklaarde een getuige dat de techgigant concurrent Apple maar liefst 36 procent van zijn advertentie-inkomsten vanuit de Safari-browser betaalt. Dit werd later bevestigd door Google-CEO Sundar Pichai.

Hiermee wil de techgigant ervoor zorgen dat de Google-zoekmachine de standaard optie binnen de Apple-browser blijft.

Drie keer zo hoog als Android-percentage

Uit een ander mededingingsrechtzaak blijkt dat dit percentage maar liefst circa drie keer zo hoog is als het bedrag uit de advertentie-inkomsten dat de techgigant (zijn eigen) besturingssysteem Android betaald. Dit laatste percentage ligt ongeveer op 12 procent.

Volgens experts is de hoogte van het bedrag aan advertentie-inkomsten voor het garanderen van de zoekmachine afhankelijk van het bedrijf waarmee de techgigant onderhandelt. Apple is voor Google een grote mogelijke concurrent die zelf alternatieve diensten kan bieden. Door meer te betalen is het natuurlijk handig een bedrijf als Apple meer te vriend te houden.

Aangezien fabrikanten van Android-telefoons al binnen het Google-ecosysteem zitten, heeft de techgigant een sterkere onderhandelingspositie.

Deals met smartphone-fabrikanten

Google heeft daarnaast verschillende andere afspraken met vooral fabrikanten om af te spreken hoe ‘Google-achtig’ een bepaald apparaat is. Dergelijke afspraken bestaan onder meer met Motorola, LG en HMD, maar ook met Xiaomi, Sony, Sharp en OnePlus-, Oppo-, en Vivo-fabrikant BBK.

Samsung zou alleen geld van Google hebben ontvangen om ervoor te zorgen dat Google Play de vaste appwinkel is op Samsung-apparaten.

