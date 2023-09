Google heeft zijn advertentieveilingensysteem voor Google Ads regelmatig aangepast voor het behalen van omzetdoelen. Dit getuigde de advertentietopman van Google Jerry Dischler in de mededingingsrechtszaak die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) tegen de techgigant voert.

In de Amerikaanse mededingingsrechtzaak over de dominantie van Google Search, getuigde onlangs de verantwoordelijke topman voor Google’s advertentiezaken, Jerry Dischler. In zijn verklaring deed de topman een boekje open over de advertentiepraktijk van de techgigant, schrijft Bloomberg. Het ging specifiek over hoe het mogelijk adverteerders benadeelde door de veilingprijzen van deze advertenties te aan te passen, zodat bepaalde omzetdoelen konden worden gehaald.

Manipuleren van advertentieprijs

De Google-topman baseert zich op eerdere verklaringen onder ede uit 2020. Hierin werden beschreven hoe de techgigant de prijs van een advertentie met vijf, of zelfs tien procent, verhoogde voor bepaalde zoekvragen. De klanten die deze advertenties via het veilingsysteem van Google inkocht werden van deze manipulaties en prijsveranderingen niet op de hoogste gesteld.

Met deze geheime aanpassingen van de advertentieprijzen kan Google meer omzet genereren in moeilijkere periodes en beter beantwoorden aan gestelde omzetdoelen, was de achterliggende gedachte. Dit aanpassen is minimaal één keer in 2019 toegepast, blijkt uit interne e-mail die Dischler ter beschikking stelde.

Ook zou in de e-mail de mogelijkheid zijn besproken om meer omzet te genereren door Google Search prominenter in de Chrome-browsers te implementeren.

Rechtszaak gaat door

De getuigenis sterkt het Amerikaanse DoJ in zijn beschuldiging dat Google via diverse opties, waaronder Google Ads, zijn markdominantie voor vooral Google Search in stand houdt. Hierdoor krijgen andere aanbieders nauwelijks een kans. De rechtszaak duurt nog tot november dit jaar. Een vonnis van de Amerikaanse rechter wordt pas in 2024 verwacht.

