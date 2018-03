NASA doet proeven met flexibele verbindingen in de ruimte

Een van de moeilijkheden waar wetenschappers mee te maken hebben als het aankomt op ruimtemissies, is de communicatie met de Aarde. Om succesvol een verbinding op te stellen tussen een ruimteschip of satelliet en de Aarde, zijn er maar twee mogelijkheden. Een satelliet moet ofwel binnen bereik van een basisstation zijn, of de data moeten fysiek terug naar de planeet terugkeren. NASA werkt nu aan een flexibelere oplossing.

Het Amerikaanse ruimteagentschap voert momenteel proeven uit met een draagbaar ruimtecommunicatiesysteem van ATLAS Space Operations. ATLAS Links is een mobiele structuur die uit vier antennes van elk zo’n 4,5 kilogram bestaat. Die kunnen relatief eenvoudig binnen een paar minuten opgezet worden. Als een onderzoeker een verbinding wil maken met de Aarde, kunnen ze een Links-station opzetten om snel die connectie te maken.

Meerdere verbindingen tegelijk

Om te werken heeft ATLAS Links niet heel veel nodig. Er moet stroomvoorziening zijn en een werkende internetverbinding. Verder kunnen er meerdere ruimteschepen tegelijk bediend worden met de techniek. Dat is handig, want er verkeren steeds meer kleine satellieten in een baan rond de Aarde, die aan elkaar gekoppeld zijn.

ATLAS Links wordt momenteel in een laboratorium getest, maar er wordt al gekeken naar schaduwmissies, waarbij de antennes naast reeds werkende zendstations getest worden. Het gaat dan om zendstations die verbonden zijn met het Near Earth Network van de NASA. Mochten de proeven goed verlopen, dan zouden de antennes standaard mee kunnen gaan met toekomstige ruimtemissies en als back-up kunnen dienen voor als een van de vaste zendstations uitvalt.