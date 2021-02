HPE stuurt tweede supercomputer de ruimte in

HPE heeft bekendgemaakt dat het een tweede supercomputer naar het International Space Station stuurt. Na de succesvolle pilot met de Spaceborne Computer gaan NASA en HPE het project op volledige schaal uitvoeren.

Het systeem, dat de naam Spaceborne Computer-2 draagt, moet taken overnemen die normaal gesproken worden uitgevoerd door computers op de grond. Dit moet voordelen opleveren in vertraging en de hoeveelheid data die teruggestuurd moeten worden naar de aarde.

Dataverwerking naar ISS verplaatsen

Voorbeelden die HPE noemt zijn het real-time bijhouden van van de fysieke gezondheid van de astronauten en medische gegevens op locatie kunnen verwerken. De Spaceborne Computer-2 kan ook direct kijken naar de vele sensors die zich op het International Space Station bevinden, zoals camera’s om objecten op aarde en in de ruimte te bestuderen. De hardware in de Spaceborne Computer-2 kan die beelden voor een groot deel verwerken en sorteren, zodat alleen de belangrijkste gegevens terug naar de aarde gestuurd hoeven te worden. De datalink met ISS is zeer beperkt, dus alle besparing aan verkeer is meegenomen.

Hardware

De computers die naar de ruimte worden gestuurd, bestaan uit standaard computers die HPE in identieke vorm aan consumenten op de aarde aanbiedt. Het gaat om twee verschillende systemen: een HPE Edgeline EL4000 en een HPE ProLiant DL360. Het eerste systeem bestaat uit een zuinige Cascade Lake-x86-processor, een zuinige Nvidia T4-videokaart, 64GB geheugen en vier 240GB-ssd’s. Het tweede systeem beschikt over twee zuinige x86-processors, 192GB geheugen en tien 240GB-ssd’s. Beide systemen zijn uitgerust met een 10GbE-adapter.

Bescherming tegen straling

Het systeem krijgt geen extra beveiliging voor radioactieve straling in de ruimte. Dit zou namelijk extra massa toevoegen en jaren aan ontwikkeltijd toevoegen. Om alsnog beveiliging te bieden tegen datafouten, installeert HPE twee identieke systemen en vertrouwt op redundantie. HPE heeft gemerkt dat er geen fouten in de data-output zijn ontstaan door straling bij de eerste Spaceborne Computer.

Lancering

NASA is van plan om Spaceborne Computer-2 mee te sturen met de 15e Northrop Grunman Resupply Mission to Space Station (NG-15). Die missie staat gepland voor 20 februari 2021. De computers blijven twee tot drie jaar in het ISS. NASA overweegt het systeem ook in te zetten bij een mogelijke missie naar de maan of Mars, die ongeveer even lang zou duren.

De eerste Spaceborne Computer werd in 2017 naar het ISS gestuurd. Daarbij werd onderzocht of een dergelijk systeem de lancering met een raket en een verblijf in de ruimte met alle bijbehorende straling zou overleven. Het experiment zou een jaar duren, maar uiteindelijk kwam de computer pas in 2019 terug op aarde, bijna een jaar later dan aanvankelijk gepland.