T-Mobile faciliteert 5G-verbindingen op de Noordzee

T-Mobile heeft een vergunning gekregen om 5G-verbindingen aan te bieden op de Noordzee. Het kreeg de vergunning toegewezen na een veiling van de Nederlandse overheid.

T-Mobile is de eerste Nederlandse provider die 5G via de 700MHz-band zal uitbreiden naar de Noordzee. Het gaat dan specifiek om een druk gebied waar veel verkeer is, zodat zoveel mogelijk mensen en apparatuur hiervan gebruik kunnen maken. Denk daarbij aan mensen die op een windpark of een olieplatform werken, maar bijvoorbeeld ook mensen op schepen. Het is soms heel moeilijk om bereik te hebben op zee, of het is heel duur omdat je van een ander soort connectie gebruikmaakt dan je normale provider.

Noordzee

T-Mobile was al een tijdje bezig met de Noordzee. Het was al volop bezig in en rond het kustgebied. Nu kan T-Mobile de gehele Noordzee voorzien van 5G-verbinding. Het heeft die vergunning niet zomaar gekregen. De provider moet hiervoor 325.000 euro betalen. Er zijn ook twee vergunningen vergeven aan een andere partij, Tampnet, dat 650.00 euro neertelde voor de frequentie. Tampnet gebruikt deze voor offshorecommunicatie, waarin het gespecialiseerd is.

In oktober 2020 werd de dekking van 4G op de Noordzee al flink uitgebreid. Deze vergunning is ook in handen van Tampnet, maar dan in combinatie met KPN in plaats van T-Mobile. Samen hebben ze het dekkingsgebied in oktober uitgebreid met 5.000 km2 (ongeveer de grootte van Noord-Brabant). Volgens KPN werken er ongeveer 5.000 mensen op offshore-platformen en de zeevisserij in de Noordzee. De verbinding is vaak niet alleen belangrijk voor mensen die op dat moment op de Noordzee zijn, maar juist voor mensen die vanaf het vasteland meekijken.

Op afstand

Het is een uitdaging om een goede verbinding met de juiste dekking te garanderen in het kustgebied en op de Noordzee. Dat komt omdat de weersomstandigheden roet in het eten kunnen gooien. Bovendien is het voor een paar duizend mensen niet helemaal rendabel. Nu we echter steeds vaker machines vanaf een afstand controleren en meer windenergieparken hebben in de Noordzee, maar ook vaker in de ‘cloud’ werken, wordt die verbinding steeds belangrijker.