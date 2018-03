IBM lanceert data science-programma Cloud Private for Data

IBM kondigt de lancering van twee nieuwe data science- en kunstmatige intelligentie (AI)-oplossingen aan. Met Cloud Private for Data biedt het bedrijf een geïntegreerd platform voor data science, engineering en app-ontwikkeling. Daarnaast zal een groep consultants klaar staan om advies te geven over de onderwerpen. Door de introducties moeten bedrijven uiteindelijk sneller oplossingen realiseren.

Het nieuwe platform wordt aangedreven door een in-memory database die grote hoeveelheden data kan analyseren, waarbij het maximum op één miljoen gebeurtenissen per seconde ligt. Cloud Private for Data integreert data van Internet of Things (IoT)-sensoren, apparaten en e-commerce, zodat er applicaties gebouwd worden voor analytics. Hiervoor maakt het platform gebruik van tools van IBM’s Data Science Experience.

Het gaat om een applicatielaag die ingezet wordt op de Kubernetes open-source container software, waarbij de werking in slechts enkele minuten gerealiseerd wordt. Cloud Private for Data draait op meerdere clouds, terwijl er verschillende versies zijn voor meerdere industrieën. IBM noemt de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en productie als voorbeelden.

Specifiek bevat de Cloud Private for Data mogelijkheden van IBM’s Information Analyzer, Information Governance Catalogue, Data Stage, Db2 en Db2 Warehouse. Door de gezamenlijke set moeten de Cloud Private-clients snel inzichten krijgen in de belangrijke bedrijfsdata, terwijl die gegevens zich in een beschermde, gecontroleerde omgeving bevinden.

Consultancy

Een andere aankondiging die als aanvulling dient is het IBM Data Science Elite Team, een groep consultants die enterprises helpt bij het oplossen van data science-problemen en de stap naar AI. Dit team bestaat uit datawetenschappers en machine learning-engineers en -experts. Door het advies zullen organisaties in staat zijn effectiever besluiten te nemen. Het team bestaat momenteel uit 30 medewerkers en groeit naar verwachting uit naar 200 leden.