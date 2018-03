Microsoft biedt opensource-tool om eigen Linux-pakketten te maken

In navolging van Ubuntu heeft Microsoft een aantal Linux-distributies toegevoegd aan de Linux Runtime-omgeving van Windows Subsystem voor Linux (WSL). Microsoft heeft voortaan een opensource-tool voor het bouwen van je eigen Linux-pakket. De tool is gericht op twee groepen: distributie-eigenaren en ontwikkelaars.

Een Windows-machine kan tegelijkertijd een Ubuntu-, SUSE-, Debian- en Kali-‘personality’ bieden. Hierdoor kunnen gebruikers kiezen uit de voorkeuren en het pakketbeheer van de verschillende distributies. Maar als je distributie nog niet beschikbaar is of als je een Linux-installatie wilt die is aangepast zoals jij het wilt, is er nu een oplossing met een nieuwe een opensource-tool van Microsoft voor het bouwen van je eigen Linux-pakket.

De tool is volgens een bericht op Arstechnica.com gericht op twee groepen: distributie-eigenaren (zodat ze een bundel kunnen verzenden via de Microsoft Store) en ontwikkelaars (zodat ze aangepaste distributies kunnen maken en deze kunnen sideloaden op hun ontwikkelingssystemen). Het biedt de basislijm tussen Windows en de Linux-distributie.

Vorige zomer werd Ubuntu aan de Windows Store toegevoegd. Deze verhoudt zich niet met het volwaardige besturingssysteem, maar biedt gebruikers wel een aantal Linux-ervaringen.

Microsoft blijft nieuwe mogelijkheden toevoegen aan WSL. De volgende grote update naar Windows, versie 1803, zal beperkte ondersteuning voor achtergrondtaken bevatten (WSL-installaties gebruiken nog steeds geen initd of systemd, maar zullen nu tenminste kunnen blijven werken, zelfs als al je WSL-vensters zijn gesloten), Unix-domein sockets (beschikbaar voor zowel Windows- als Linux-apps) en betere bestandsysteeminteroperabiliteit tussen Windows-kanten en Linux-kanten.