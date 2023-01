De updates verhelpen verschillende problemen die de release van november vorig jaar hebben veroorzaakt.

Windows 11 update KB5022360 is nu beschikbaar voor alle standaard preview gebruikers als een optionele update. Dit is de eerste cumulatieve preview-update voor versie 22H2 in 2023, en Microsoft heeft ook directe downloadlinks gepubliceerd voor Windows 11 KB5022360 offline installers.

KB5022360 is een optionele update en bevat geen beveiligingsfixes. Goed om te weten is dat deze update dan ook niet automatisch wordt gedownload naar de pc van een gebruiker, tenzij deze handmatig toestemming geeft om het proces te doorlopen. Men kan de update altijd overslaan en de verbeteringen ontvangen in de Patch Tuesday-update van de volgende maand, die op 14 februari verschijnt.

Deze patch draagt de naam “2023-01 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5022360)”.

Wat is er nieuw?

Volgens de release notes introduceert Microsoft een nieuwe methode voor .NET Framework updates. Alle optionele .NET Framework-updates zullen voortaan verschijnen op de pagina Instellingen > Windows Update > Geavanceerde opties > Optionele updates.

Dit geldt alleen voor de optionele preview-update. Verplichte updates verschijnen nog steeds op de hoofdpagina van Windows Update. Gebruikers kunnen naar de instellingen van Windows Update navigeren, op de link Optionele updates klikken en ten slotte op de .NET Framework-updates die men wil installeren.

De installatie van KB5022360 vereist ten minste één herstart. Ook moeten gebruikers er rekening mee houden dat het twee tot zeven minuten kan duren voordat de wijzigingen zijn toegepast.

Microsoft heeft verschillende problemen opgelost met Windows 11 22H2, waaronder een bug waarbij de zoekindexer (searchindexer.exe) gebruikers blokkeert bij het aan- of afmelden. Hoewel dit slechts sporadisch voorkomt, is het met deze update verholpen.

Een andere bug is verholpen waarbij een conflict tussen twee of meer threads leidde tot een crash van de app. Deze bug wordt ook wel “deadlock” genoemd en treft in de meeste gevallen COM+ toepassingen.

De update heeft ook een probleem opgelost waarbij Windows Remote Desktop-toepassingen niet meer reageerden wanneer er verbinding werd gemaakt via een Remote Desktop-gateway of Remote Desktop Connection Broker.

Gebruikers kunnen de 64bit directe downloadlinks hier vinden.