Nvidia komt met nieuwe chip voor zelfrijdende auto’s

Nvidia heeft een nieuwe chip onthuld voor auto’s. Er zijn weinig details bekendgemaakt over de chip, alhoewel we wel weten dat deze de naam Orin gekregen heeft. Daarnaast presteert de chip volgens het bedrijf ongeveer hetzelfde als de Pegasus.

Pegasus is een oplossing met twee keer een System on a Chip en twee GPU’s. Die biedt tweehonderd keer de prestaties van een Drive Parker-oplossing. Parker was de eerste chip die het bedrijf uitbracht, specifiek gericht op zelfrijdende auto’s. Het was ook een stap voor Nvidia om eindelijk meer te worden dan een bedrijf dat zich bezighoudt met infotainment.

Drive Pegasus en Orin

De Pegasus heeft twee GPU’s en twee mobiele Xavier SoC’s. Het platform biedt twee chips, naar het schijnt een ARM 64-CPU met zestien rekenkernen en twee Volta-GPU’s. De algehele prestaties van de Pegasus en vermoedelijk dus ook Orin, zijn erop toegespitst om neurale netwerken en beeldherkenning zo snel mogelijk te laten werken.

Dat zijn dan ook chips die uiterst geschikt zijn voor de markt van zelfrijdende auto’s. Die markt is van groot belang voor Nvidia, dat hier nieuw geld mee kan verdienen. Dat heeft het nodig, want de verkopen van computers lopen nog altijd terug en daardoor staat het verdienmodel van het Amerikaanse bedrijf onder druk.

De ontwikkeling van de chips voor zelfrijdende auto’s gaat overigens redelijk rap bij Nvidia. Sinds Parker zijn er nog drie chips uitgebracht, waarvan Pegasus de meest recente is. Daarvan zullen naar verwachting eind dit jaar de eerste samples beschikbaar zijn. Pas in het derde kwartaal van 2019 wordt Pegasus in productie genomen.

Tot die tijd moeten autofabrikanten die met Nvidia samenwerken het doen met Drive Xavier, waarvan de eerste samples momenteel verspreid worden. Cruciaal zal echter Orin zijn, dat minder chips heeft en toch dezelfde prestaties als Pegasus moet bieden. Hieronder kan je in een overzicht zien hoe de architectuur er straks uit komt te zien.