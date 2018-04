Microsoft komt met nieuwe Teams & Skype voor Bedrijven Admin Center

Microsoft kondigt de uitrol van een nieuwe Teams & Skype voor bedrijven Admin Center aan. Hiermee moeten IT-beheerders beter in staat zijn de verschillende aspecten van de diensten te beheren.

Gebruikers van dit portal krijgen vanuit één plek de mogelijkheid de platformen te managen. Zo is het mogelijk om Teams-instellingen op gebruikersniveau te beheren. Daarnaast omvat het Call Analytics, het Call Quality Dashboard en nieuwe end-to-end inzichten.

Nieuwe functies

Microsoft maakt de volgende functies beschikbaar in deze versie:

Microsoft Teams berichtenbeleid: Hiermee kan je aangepaste beleidsregels maken voor berichtenscenario’s voor uw gebruikers.

Gebruikersbeheer: Beleid toewijzen en gebruikers configureren.

Microsoft Teams instellingen voor bezoekersberichten: Houd controle op de berichtopties voor de gastaccounts in Microsoft Teams.

Federation instellingen: Beheer federation tussen gebruikers van Teams en Skype voor Bedrijven. Microsoft maakt bekend dat gebruikers deze functie pas op een later moment kunnen gebruiken. Het zal in fasen worden uitgerold waardoor deze instelling mogelijk niet zichtbaar is voor alle gebruikers.

Audioconferenties: Gebruikers kunnen nu verschillende inbelnummers en audioconferentie-instellingen configureren voor Teams en Skype voor Bedrijven.

Door de oplossing worden bepaalde bestaande instellingen van Teams verplaats naar Teams & Skype voor Bedrijven Admin Center. Hieronder vallen de algemene instellingen, e-mail, aangepaste cloudopslag, Calls and Meetings en Berichten.

Microsoft laat weten de komende paar maanden meer nieuwe functies en verbeteringen door te voeren in Admin Center. Er komen functies, instellingen en informatie over tools bij, schrijft het bedrijf. Wanneer precies en om welke functies het gaat is nog niet zeker.