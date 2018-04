Microsoft voegt rollback-functie toe aan OneDrive

In een poging om OneDrive en Outlook.com (web-versie van Outlook) veiliger te maken komt Microsoft met een reeks security-features. Dit betekent extra bescherming tegen ransomware, nieuwe hulpmiddelen om gegevens veilig te houden en betere bescherming tegen virussen.

Ransomware raakt niet alleen je pc maar kan ook verspreiden naar de bestanden die in je cloud zijn opgeslagen. Microsoft maakt voor OneDrive daarom een zogeheten rollback mogelijk, waarmee 30 dagen terug in de tijd gegaan kan worden. Door terug in de tijd te gaan herstelt Microsoft het OneDrive-account naar een het punt voordat de bestanden met malware werden geïnfecteerd.

Telefonisch waarschuwen

Het bedrijf gaat ook geautomatiseerde bedreigingsdetectiesystemen gebruiken om erachter te komen wanneer de ransomware begint met het infecteren van bestanden. Als Microsoft ontdekt dat bestanden binnen OneDrive en Outlook.com geïnfecteerd worden, zal het bedrijf gebruikers meteen telefonisch waarschuwen. Zij ontvangen gelijk de melding dat bestanden geïnfecteerd zijn zodat het slachtoffer meteen actie kan ondernemen.

Microsoft heeft ook aanvullende beveiligingen aangekondigd voor het delen en lezen van bestanden die zijn opgeslagen op OneDrive. Ook mail verstuurd via Outlook.com krijgt nieuwe beveiliging en berichten worden versleuteld.

Meer beveiliging

Het is voortaan ook mogelijk om gedeelde links voor bestand of mappen met een wachtwoord te beveiligen. Dit voorkomt dat anderen toegang krijgen tot jouw content als de ontvanger van een link deze per ongeluk doorstuurt of slachtoffer is van cybercrime.

Outlook.com-gebruikers kunnen voortaan ook instellen dat ontvangers hun e-mail niet doorsturen of kopiëren. Deze beperking is toe te passen op afzonderlijke ontvangers van een bericht. De documenten in de bijlagen ontvangen dezelfde bescherming. Bijlagen worden ook versleuteld. Zelfs als de ontvanger deze bijlage downloadt en daarna deelt kan een onbedoelde ontvanger de bestanden niet openen.

Helaas is deze nieuwe beveiliging nog niet beschikbaar voor alle gebruikers. In eerste instantie zal deze extra beveiliging alleen worden toegepast op gebruikers met een abonnement op Office 365. De beveiliging in OneDrive is vanaf nu voor alle betaalde gebruikers beschikbaar. Maar ook zij moeten nog even wachten op de aangekondigde extra beveiliging van Outlook.com.