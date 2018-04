Plantronics komt met Manager Pro v3.11 voor bruikbare inzichten

Plantronics laat weten over versie 3.11 van zijn cloudsoftwareoplossing Manager Pro. Dankzij de tools, die ontworpen zijn om communicatieapparaten te beheren, kunnen IT-professionals en hun managed-services partners proactief de prestaties van elke ondersteunde Plantronics-headset in het bedrijf beheren. Daardoor moet de gebruikerservaring optimaal zijn en komen er bruikbare inzichten beschikbaar.

In de nieuwe versie worden ook de Plantronics Unified Communications UC-headsets meegenomen. De uitbreiding is mogelijk door de mobiele Plantronics Hub-applicatie. Daarnaast zijn de beheer- en rapportagemogelijkheden verder uitgebreid. Door Manager Pro v3.11 en Plantronics Hub gecombineerd te gebruiken kunnen IT-managers waardevolle inzichten halen, beheren en verzamelen uit de lijn zakelijke apparaten van Plantronics. Het maakt niet uit waarop UC-headsets aangesloten zijn, macOS, Windows, Android en iOS kunnen allen gebruikmaken van de inzichten.

Ook is er de zogeheten Northbound API-toegang tot de Plantronics Manager Pro-gegevens. Dit betekent dat het voor klanten, ontwikkelaars en partners eenvoudiger is om de gegevens in reeds bestaande bedrijfsapplicaties te integreren, of om nieuwe diensten te ontwikkelen. Anderzijds bevatten de onderdelen Asset Management en Adoption voortaan rapporten die IT-professionals nodig hebben om de adoptie van UC en softphones te verbeteren.

Moment

Plantronics geeft aan dat meer dan 53 procent van de organisaties oor-tot-oor-diagnostiek wil waarmee de IT-afdeling stemprestaties vanuit het gebruikersperspectief kan beheren. Van de bedrijven maakt meer dan 35 procent gebruik van mobiele UC-clients. Daarom acht Plantronics het belangrijker dan ooit om IT- en line-of-business managers uit te rusten met oplossingen waarmee ze analyses en bruikbare inzichten uit het gehele communicatie-ecosysteem van hun bedrijf krijgen.

De uitbreiding van de software heeft per direct plaatsgevonden. Plantronics biedt Manager Pro aan via zijn reseller kanalen, waarbij er een abonnement van één of drie jaar gekozen kan worden.