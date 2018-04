Nvidia stopt deze maand met ondersteunen 32-bit systemen

Nvidia heeft aangekondigd dat het van plan is om te stoppen met het ondersteunen van 32-bit systemen. Dat plan gaat al heel erg snel in: vanaf april 2018 zal het bedrijf daar al mee stoppen. Nieuwe updates komen enkel nog uit voor 64-bit systemen, al blijft men voorlopig wel nog kritische veiligheidslekken in 32-bit apparaten dichten.

Dat meldt het bedrijf in een kort bericht over de ondersteuningsplannen voor de komende tijd. “Nieuwe drivers, waaronder performance-verbeteringen, nieuwe features en bug fixes komen er alleen nog maar voor 64-bit besturingssystemen. Kritische veiligheidsupdates worden tot januari 2019 uitgebracht voor 32-bit besturingssystemen.”

Gevolgen voor wie?

De verandering in het beleid van Nvidia heeft effect op vijf besturingssystemen: Windows 7, Windows 8 en 8.1, Windows 10, Linux en FreeBSD. Het nieuwe beleid geldt overigens ook meteen voor andere producten van het bedrijf, specifiek de Fermi-chips die gebruikt worden in GeForce-producten.

Het bedrijf kondigde de keuze overigens al in de loop van december vorig jaar aan. Vermoedelijk heeft het ermee te maken dat 32-bit computers steeds minder vaak voorkomen en dat de mogelijkheden van 64-bit apparaten voor gamers simpelweg een stuk groter zijn.

De meeste 32-bit systemen zijn overigens al behoorlijk verouderd. Al in 2001 kwam er een Windows voor 64-bit systemen uit. Dat Nvidia tot 2018 de 32-bit systemen ondersteund heeft, is alleen al om die reden mooi om te zien.