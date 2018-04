SAP kondigt de Digital Manufacturing Cloud aan

SAP laat weten met de Digital Manufacturing Cloud te komen. Deze oplossing helpt bedrijven met het optimaliseren van de prestaties, het verhogen van de productiekwaliteit en het verzekeren van de werknemersveiligheid. Hiervoor wordt er grotendeels gebruikgemaakt van SAP’s expertise op het gebied van het industriële Internet of Things (IIoT), predictive analytics en supply-netwerken.

Dit moet voor fabrikanten resulteren in het gebruiken van industrie 4.0-technologieën in de cloud, waarbij slimme, verbonden en voorspellende oplossingen nodig zijn. Dankzij de IIoT-mogelijkheden worden apparatuur, mensen en activiteiten in de digitale bevoorradingsketen verbonden. Het resulteert in nauwere integratie van het fabricageproces in de totale bedrijfsvoering.

Onderdelen

Er vallen vier onderdelen onder de SAP Digital Manufacturing Cloud. Eentje richt zich op de integratie van bedrijfssystemen met de werkvloer, zodat de componenten en materialen van verschillende installaties inzichtelijk zijn. Er is ook een gedeelte dat zich nog wat meer richt op inzichten verkrijgen, wat gebeurt met een gecentraliseerd prestatiebeheer. Het bedrijf wil organisaties zo helpen bij het realiseren van de best mogelijke productieprestaties.

Het voorspellende onderdeel is er om aan specifieke eisen van de verschillende processen te voldoen, terwijl kwaliteitsmanagement eveneens moet toenemen. Fabrikanten zijn in staat om voorspellende algoritmes toe te passen om verliezen door bijvoorbeeld een defect te reduceren. Indien mogelijk komen de algoritmes met aanbevelingen.

Wat betreft het netwerk kan de gebruiker een cloud-gebaseerd samenwerkingsplatform verwachten dat geïntegreerd is met SAP Ariba-oplossingen. Deze oplossingen brengen bijvoorbeeld klanten in contact met leveranciers en original equipment manufacturers (OEM’s). SAP streeft ernaar om de oplossingen dit kwartaal nog uit te brengen. Dit zou betekenen dat de Digital Manufacturing Cloud uiterlijk eind juni verschijnt.