Google Tasks integreert taken-app in Gmail en kalender

Google heeft een slechte gewoonte om voor één toepassing meerdere applicaties te maken. Zo was er Google Keep, aparte taken in Gmail en de reminders van de kalender-app. Nu worden die allemaal verbonden in één toepassing: Google Tasks

Met de vernieuwde versie van Gmail komt er ook een algemene app die alle taken bundelt binnen de G Suite. Vanaf nu kan je Tasks op iOS en Android downloaden om taken beter te beheren. Zo kan je vanaf de Google kalender eenvoudig taken in Tasks slepen, net als in Gmail.

Google rolt de komende weken de nieuwe versie van Gmail naar alle gebruikers van de G Suite, maar wie er vandaag al mee aan de slag wil, kan dat op deze manier aanpassen. Google Tasks neemt in de nieuwe versie een prominente plaats in de rechterbalk waar je taken naar kan slepen.

Voor elke taak kan de gebruiker heel wat informatie ingeven, en elke datum dat je associeert met die taak verschijnt automatisch in de Google kalender. Alle taken die je vroeger al in Gmail of Google Reminders gebruikte, staan nu automatisch in Tasks. Ben je een actieve gebruiker van Google Keep? Daar is nog geen integratie met Tasks, wat voor verwarring zorgt.

Ook wat betreft een integratie met Google Assistant is er ook nog niet, maar Google belooft dat de app in de toekomst nieuwe functies zal krijgen om naadloos te werken tussen de verschillende Google-applicaties in de G Suite. De nieuwe app kan je nu op Android en iOS downloaden.