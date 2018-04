T-Mobile en Sprint willen met fusie druk opvoeren op concurrenten

T-Mobile en Sprint hebben bekendgemaakt dat ze een deal van 26 miljard dollar hebben gesloten, waarmee ze denken een competitief randje op de concurrentie krijgen. Een samenvoeging van de twee bedrijven zou ervoor ze niet alleen duizenden nieuwe banen creëren. Ze zouden samen ook kunnen zorgen dat de Verenigde Staten het mobiele netwerk ‘van de toekomst’ bouwt en niet China.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. Met deze deal komt er een einde aan vier jaar van gesprekken tussen de derde en vierde grootste telecomaanbieder van de Verenigde Staten. Daarmee zou er, als de deal doorgang vindt bij mededingingsautoriteiten wereldwijd, een bedrijf ontstaan dat een grote concurrent vormt voor de huidige nummer één en twee: Verizon en AT&T. Volgens cijfers van GSMA Intelligence hebben T-mobile en Sprint momenteel een marktaandeel van 19 procent en 12 procent. Verizon en AT& kennen respectievelijk een marktaandeel van 36 procent en 30 procent.

Te groot?

De vraag is nog altijd of de nieuwe deal doorgang vindt bij regelgevers. Al in 2014 was er een deal en daarop bleek dat president Barack Obama het niet zag zitten. De gigant die ontstaat na een samenvoeging zou te groot zijn. Het is ook nu nog niet zeker hoe daarmee eventueel omgegaan zal worden. Welke toezeggingen de twee bedrijven nu doen om een deal wel doorgang te laten vinden is de vraag.

Dat de Amerikaanse mededingingsautoriteit niet altijd positief tegenover overnames van deze aard staat, bleek eerder vorig jaar al. Toen maakte AT&T nog bekend dat het voor 85 miljard dollar Time Warner over wilde nemen. Die zaak ligt nu voor de rechter en zal mogelijk niet doorgaan. Zoiets zou ook nu kunnen gebeuren.

Investeringen in het netwerk

De twee bedrijven, die samengevoegd zouden worden onder de naam T-Mobile, zullen volgens het bod 40 miljard dollar investeren in de komende drie jaar. Met dat geld moeten de netwerken geschikt worden gemaakt voor 5G-snelheden, waarmee drones en zelfrijdende auto’s eenvoudig gebruik kunnen maken van het internet. Binnen de deal zouden de abonnementsprijzen verder omlaag gebracht moeten worden.

De hoop van T-Mobile CEO John Legere, is dat de banen die ontstaan, het verbeterde Amerikaanse telecomnetwerk en de nieuwe banen de Amerikaanse overheid overstag laten gaan. Vooral dat telecomnetwerk is nog wel een puntje van zorg; de Verenigde Staten liggen wat gereedheid voor 5G achter op Zuid-Korea en China.