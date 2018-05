Dell komt met verbeterde server-, opslag- en infrastructuurproducten

Tijdens de Dell Technologies World conferentie zijn er allerhande nieuwe technologieën onthuld. Het bedrijf breidt vooral zijn datacenter-portfolio uit, voor servers, opslag en infrastructuur. De nieuw onthulde producten zijn vooral gericht op datagedreven projecten en de digitale transformatie.

Dell ziet dat huidige digitale projecten steeds meer machine learning en data analytics vereisen. Daartoe lanceert het bedrijf twee nieuwe quad-socket PowerEdge-servers die tot vier Xeon Scalable-processoren en zes terabyte aan geheugen ondersteunen.

Nieuwe servers

De nieuwe 4U PowerEdge R940xa is ontworpen om te helpen met data analytics. Hierin zitten vier Xeon Scalable-processoren, gecombineerd met vier Nvidia Tesla GPU’s en maximaal vier NVMe-opslagdrivers. Dell-productchef Jeff Clarke noemt dit door de kracht een “absoluut beest”.

Ook werd de PowerEdge R840 onthuld, een 2U-server, die drieënhalf keer zo snel zou zijn als elke andere four-socket server die momenteel op de markt beschikbaar is. Daarin zitten 24 NVMe-drivers die in totaal 150 terabyte aan geheugen ondersteunen. Beide nieuwe servers ondersteunen verder FPGA’s, waaronder ook Dells OpenManage Enterprise en de iDRAC9 beheersoftware.

Verbeterde infrastructuur

Naast de twee nieuwe servers heeft Dell zijn Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-producten verbeterd. Die verbeteringen beginnen bij de VxRail, die NVMe-drivers op de cache-laag ondersteunt, dual-socket Xeon Scalable CPU’s (maximaal 3TB per node) en Nvidia Tesla P40 GPU-accelerators voor betere VDI-prestaties.

Klanten die interesse hebben in HCI, kunnen verder gebruikmaken van de verbeterde VxRack SDDC, die klanten helpt een software-gedefinieerd datacenter te bouwen. Dat systeem is gebouwd met de nieuwe VxRail-hardware en bevat ook nog ondersteuning voor VMware’s nieuwe Cloud Foundation tools.

Andere onthullingen

Dell introduceert verder nog de Dell EMC PowerMax. Dat is een vernieuwde versie van het VMAX-opslagproduct van het bedrijf. Die biedt nu onder meer end-to-end NVMe-opslag en ondersteuning voor NVMe-over-Fabrics and Storage Class geheugen. Dell stelt dat dit de snelste optie op de markt is en dat hij bijna twee keer zo snel werkt als soortgelijke producten. De PowerMax biedt een geïntegreerd machine learning systeem, dat voorspellende analyses biedt en de prestaties van opslag verbetert zonder dat er menselijke input nodig is.

Tot slot komt Dell nog met een verbeterde versie van de XtremIO X2 all-flash arrays, die het nieuwe XIOS 6.1-besturingssysteem krijgen. Dat vermindert de eisen rond bandbreedte met 75 procent en de opslageisen met 40 procent, door enkel nieuwe data te kopiëren. Tot slot komt Dell nog met een modulaire serverunit, de PowerEdge MX, dat ontworpen is om klanten precies te bieden wat ze zoeken.