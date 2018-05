Microsoft maakt ontwikkelaarsdienst Visual Studio Live Share beschikbaar

Microsoft heeft tijdens Build 2018-conferentie bekendgemaakt dat de preview van Visual Studio Live Share per direct beschikbaar is. Deze dienst maakt het voor ontwikkelaars mogelijk om op een veilige manier samen te werken aan projecten. Dit vanwege de connectie tussen Visual Studio en Visual Studio Code.

Programmeurs die zich niet op dezelfde fysieke locatie bevinden kunnen dankzij de dienst toch gelijktijdig dezelfde code bewerken en debuggen. Daarbij blijven ze hun eigen gepersonaliseerde editor of ontwikkelaarsomgeving gebruiken. Ook valt er te kiezen uit de programmeertaal en frameworks die de voorkeur genieten.

Visual Studio Live Store moet een stukje verder gaan dan alleen een scherm delen. Zo is het mogelijk om onderweg pair programming uit te voeren, repo’s te synchroniseren voor goede samenwerking en in real-time te bewerken en debuggen. Aanvankelijk heeft Microsoft Visual Studio Live code geoptimaliseerd voor C# en JavaScript/Typescript bestanden.

De dienst die momenteel beschikbaar is voor testers zal een gratis versie krijgen. Volgens Microsoft is het hiermee mogelijk om Visual Studio Live Share op een doorlopende basis te blijven gebruiken. Een aantal opties is tegen betaling beschikbaar, die zich ontwikkelen op basis van de behoefte vanuit de community. Exacte prijzen zijn vooralsnog onbekend.

Microsoft Build

Daarnaast laat de techgigant weten dat een preview van Visual Studio IntelliCode eveneens per direct beschikbaar is. Deze dienst levert proactief suggesties om de kwaliteit van de code te verbeteren. Microsoft zal tijdens Build, de conferentie die tot en met donderdag plaatsvindt, ook nog wat over .NET Core 3 onthullen. Andere thema’s die waarschijnlijk aan bod komen zijn Azure, kunstmatige intelligentie en Internet of Things.