Chrome OS krijgt volledige Linux app-ondersteuning

Op Google I/O 2018 heeft de zoekgigant Chrome OS op één dag bijzonder flexibel gemaakt. Dit najaar krijgt elke Chromebook standaard Linux-ondersteuning, met een eerste preview vandaag beschikbaar op de Pixelbook volgens Venturebeat.

Een van de belangrijkste doelen van Google dit jaar is om ontwikkelaars naar Chrome OS te lokken. Het ondersteunt daarom later dit jaar Linux applicaties. “Ga gewoon naar de standaardplaats waar je deze applicaties kan terugvinden. Of dat nu via apt-get is in de Linux terminal of via een website, je haalt de applicaties even eenvoudig binnen als op een klassieke Linux-distributie,” aldus Chrome OS Director of Product Management Kan Lui.

Android & Chrome OS combo

Ondersteuning van Linux op Chrome OS betekent dat ontwikkelaars niet langer afhankelijk zijn van Windows, Mac of Linux-machines. Tegelijk krijgen ontwikkelaars een interessante combo voorgeschoteld met Android. Chrome OS ondersteunt ook Android applicaties, waardoor je op één toestel de applicatie kan bouwen en uitrollen.

Slimmeriken onder ons zullen claimen dat ze al langer een Linux distributie draaien om Chromebooks, maar dan moesten ze Chrome OS aan de kant schuiven. Dat is voortaan niet meer nodig, met bijkomend voordeel dat je ook van de extra veiligheid van Chrome OS kan genieten.

“We plaatsen de Linux applicatie-omgeving binnen een veilige sandbox, draaiend in een virtuele machine,” zegt Liu aan VentureBeat. “We zorgen ervoor dat de ervaring naadloos verloopt. Of je nu een web app gebruikt, een Android app of een Linux app, het vensterbeheer en de manier hoe de app opstart is identiek.”

Prematuur

Voor alle duidelijkheid: de Linux-ondersteuning is nog heel prematuur op dit ogenblik. Daarom dat het project initieel enkel op Googles Pixelbook beschikbaar is als testversie. Het doel is om later dit jaar alle Chromebooks Linux app-ondersteuning te geven. De enige vereiste is een extra 300 MB opslag voor Linux met app-ondersteuning en Linux kernelversie 4.4.

Standaard krijgt Chrome OS voorlopig geen Linux-ondersteuning. Je gaat het altijd manueel moeten inschakelen de eerste keer, omdat de gemiddelde gebruiker geen nood heeft aan de Linux terminal en de mogelijkheid om te coderen. Maar wie het wil, kan met één druk op de knop de functie inschakelen.