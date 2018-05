HPE kondigt de ProLiant for Microsoft Azure Stack aan

Hewlett Packard Enterprise (HPE) laat aan Techzine weten over de hybrid cloud-oplossing ProLiant for Microsoft Azure Stack (Gen 10). Het systeem is uitgerust met de nieuwste Purley-gebaseerde Xeon-processoren, om snel en veilig workloads te verwerken. De oplossing is gebaseerd op de HPE DL380 Gen 10-server en biedt klanten on-premise de voordelen van een Microsoft Azure public cloud.

Op deze manier behouden bedrijven datasoevereiniteit terwijl ze in staat zijn high-performance analytics, big data en low-latency applicaties te draaien. Daarnaast ondersteunt HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack applicaties die zich aan de edge van het netwerk begeven of niet direct verbonden zijn.

Mogelijkheden

In het persbericht geeft het bedrijf niet aan of er meerdere uitvoeringen zijn en hoeveel werkgeheugen daar dan bij horen. Toch deelt HPE een aantal cijfers op basis van specificaties. Zo is er ondersteuning voor 120 TB opslagcapaciteit per node. Dit vergroot de capaciteit met 50 procent, waarmee gebruikers hun workloads sneller kunnen verwerken. De hogere workload-performance biedt 66 procent meer geheugenbandbreedte en een verdubbeling van de geheugencapaciteit.

HPE voegt ook zijn Silicon Root of Trust toe, om belangrijke firmware rechtstreeks in het silicium te verankeren. Op deze manier kunnen servers geen besmette firmwarecode opstarten. Een andere functionaliteit die HPE integreert is OneView. Dit biedt klanten de mogelijkheid om taken te automatiseren en insights te verwerven. In het OneView-dashboard vinden we real-time statusinformatie en alerts voor het in de gaten houden en onderhouden van het platform.

Het bedrijf hanteert het pay-per-use model HPE GreenLake Flex Capacity, waarmee gebruikers betalen voor een on-premise infrastructuur zoals ze gewend zijn voor cloud-infrastructuren. Naast het betalen voor wat het bedrijf daadwerkelijk gebruikt, moet dit organisaties in staat stellen beter te groeien.