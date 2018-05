Red Hat introduceert Kubernetes Operators-software development kit

Red Hat heeft tijdens zijn Red Hat Summit in San Francisco bekendgemaakt dat het Kubernetes Operators toevoegt aan zijn OpenShift-ecosysteem. Hiermee kunnen softwarepartners eenvoudiger geteste en gevalideerde Kubernetes-applicaties op OpenShift leveren.

Het bedrijf beschikt over Kubernetes Operators vanwege de overname van CoreOS. Met Operators komt Red Hat met een methode om een Kubernetes-applicatie te verpakken, gebruiken en beheren. Door complexiteit weg te nemen en menselijke operationele kennis in applicaties te programmeren moet met Operators applicatieontwikkeling voor Kubernetes-platformen vereenvoudigen. Zo ontstaan diensten die zonder menselijke tussenkomst kunnen functioneren.

Deze service-automatisering stelt Kubernetes-toepassingen in staat om als cloudservices te functioneren, met zowel mogelijkheden voor self-healing en self-provisioning als voor eenvoudiger beheer en onderhoud op productieschaal. Applicaties die gebouwd zijn op basis van het Operator Framework kunnen direct en gelijktijdig over alle cloudomgevingen bijgewerkt worden. Hierdoor wordt de downtime beperkt en de last van het onderhouden van grote clusters van Kubernetes-applicaties verlicht.

OpenShift Container Platform

Red Hat werkt aan een update die softwarepartners in staat stelt hun Operators voor het Red Hat OpenShift Container Platform te testen en valideren met Red Hat OpenShift. Bedrijven kunnen er hierdoor op vertrouwen dat de applicatie onderdeel is van het ecosysteem van Red Hat en zoals bedoeld zal werken op elke Red Hat OpenShift-implementatie. Dit geldt voor hybride en multi-cloud footprints, zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Zo moeten klanten meer vertrouwen krijgen in cloud-native productieapplicaties, terwijl Red Hat-softwarepartners een beter beheersbaar, gemakkelijk te onderhouden product kunnen leveren.

Aanvankelijk zijn Kubernetes Operators voor Red Hat OpenShift Container Platform beschikbaar voor Red Hat-softwarepartners als onderdeel van een nieuw Kubernetes Operator Early Access-programma.