Facebook schorste 200 apps in nasleep Cambridge Analytica-schandaal

Facebook heeft tot nu toe 200 apps geschorst vanwege de toegang tot grote hoeveelheden gebruikersdata. Deze stap behoort tot de eerste fase van het onderzoek dat startte naar aanleiding van het privacy-schandaal rondom Cambridge Analytica.

Sinds CEO Mark Zuckerberg op 21 maart het onderzoek aankondigde zijn duizenden apps onder de loep genomen. Facebook streeft er dan ook naar om alle apps te bekijken die toegang hadden tot grote hoeveelheden informatie, voordat in 2014 wijzigingen in de voorwaarden doorgevoerd werden. Toen beperkte het sociale netwerk de toegang tot de gegevens namelijk.

Bij de aankondiging vertelde Zukcerberg apps waar zorgen om zijn te gaan controleren. Als een dienst weigerde mee te werken of faalde bij de controleronde, verbant Facebook de app.

Vervolg

Het vervolgonderzoek moet uitwijzen of de 200 geschorste diensten ook daadwerkelijk data misbruikt hebben. Zodra Facebook hiervoor bewijs heeft verbant het sociale netwerk de app definitief. Via een webpagina worden gebruikers dan ingelicht, waar ook te zien is of vrienden een app geïnstalleerd hebben die data misbruikte.

Facebook komt in de update niet met een overzicht van de verwijderden diensten. Daardoor weten we niet precies om welke apps het gaat.

Het sociale netwerk voelde zich vanwege de omvang van het Cambridge Analytica-schandaal genoodzaakt om dergelijke onderzoeken te starten. Hierbij zijn de gegevens van zo’n 87 miljoen gebruikers misbruikt. De onderzoeken zijn een stap om het vertrouwen van de gebruikers terug te winnen.