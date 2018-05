SharePoint Spaces: samenwerken in mixed reality

Op de SharePoint Conference in Las Vegas lanceert Microsoft een nieuwe werkplek om in mixed reality samen te werken. SharePoint Spaces is als bèta beschikbaar en kan worden uitgetest door bedrijven die mixed reality-brillen in hun bezit hebben.

Microsoft heeft vandaag de toekomst laten zien van samenwerken in mixed reality (MR), hun verzamelnaam voor virtual reality (VR) en augmented reality (AR). SharePoint Spaces is een interactieve wereld om data en documenten te verwerken binnen SharePoint. Dat kondigde Microsoft Vice President Jeff Teper aan op de SharePoint Conference volgens Venturebeat.

Motion controllers

SharePoint is een intranet-achtige collectie van opslag, samenwerkingstools en content management voor bedrijven. Microsoft laat weten dat het aantal organisaties dat SharePoint gebruikt gestegen is naar 400.000; een groei van bijna 100 procent vergeleken met 2017.

Met SharePoint Spaces kunnen gebruikers MR-content bekijken via een bijhorende bril.. In plaats van enkel met muis en toetsenbord te werken, kan je hier een bril gebruiken met bijhorende motion controllers om je content op een andere manier te beleven. Wie geen bril heeft, kan de content ook bekijken in een internetbrowser.

Beperkt budget

Zo kunnen sales teams voortaan hun data op een meer interactieve manier delen in plaats van klassieke Excel-grafieken en kunnen werknemers nu ook 360°-video’s bewonderen. Ook 3D-prototypes kunnen voorzien worden van annotaties in MR.

SharePoint Spaces is ook ontwikkeld om op een eenvoudige manier MR-ervaringen te bouwen. Die waren tot nu toe te kostelijk en complex om veel me te experimenteren. Wie met Spaces aan de slag wil gaan, kan zich inschrijven voor het early access-programma vanaf vandaag.