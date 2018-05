Update HPE SimpliVity voor meerdere hypervisor-mogelijkheden

Hewlett Packard Enterprise (HPE) komt met SimpliVity 380 met Microsoft Hyper-V, alsmede nieuwe partneroplossingen voor SimpliVity-integratie zoals de Citrix Workspace Appliance Partners. Met de nieuwe producten ontstaan er meer hypervisor-opties en kunnen high-performance virtuele applicaties en desktops eenvoudiger aangeboden worden. Dit voor het makkelijker kunnen leveren van veilige digitale workspaces in een hybride cloud.

SimpliVity 380 stelt klanten in staat om het hyperconverged platform te implementeren met Microsoft Hyper-V of VMware vSphere private clouds. Dankzij de aankondiging krijgen Hyper-V-klanten er nu dus bepaalde mogelijkheden bij die tot voor kort alleen voor VMware-klanten beschikbaar waren. Zo maakt HPE SimliVity hyperconvergence VM centric management op basis van beleid mogelijk vanuit onderliggende hardware, om dagelijkse uitvoeringen te vereenvoudigen.

Gebruikers hebben voortaan toegang tot een hyperconverged-oplossing met volledige functionaliteit, ingebouwde back-up en recovery zonder additionele kosten. Deze databeschermingsfuncties bevatten resilience, ingebouwde back-up en efficiënte replicatie om een zo hoog mogelijk niveau data-integriteit en -beschikbaarheid te verzekeren. Daarmee wordt de behoefte aan legacy databescherming geëlimineerd.

HPE geeft daarnaast aan dat efficiency wordt geleverd door krachtige ingebouwde dataservices, zoals in-line deduplicatie en compressie en een nieuwe data-architectuur die bedrijfscontinuïteit versnelt en workload mobility verzorgt. Gegarandeerde data-efficiency bespaart 90 procent van de capaciteit voor storage en back-up. Bovendien verkort het recovery point objectives (RPO’s) en recovery time objectives (RTO’s) van dagen of uren naar seconden, met een gegarandeerde 60-second restore voor een 1 TB VM.

Samenwerking Citrix en beschikbaarheid

Tegelijkertijd breidt HPE de samenwerking met Citrix uit, met de integratie van het HPE SimpliVity oplossingsportfolio (waaronder het nieuwe SimpliVity 380 met Microsoft Hyper-V) in het Citrix HCI Workspace Appliance Program. De oplossing is geïntegreerd en getest in de SimpliVity-toepassing. Klanten hoeven daardoor geen oplossingen te bouwen om gevirtualiseerde applicaties en desktops te leveren. Het applianceprogramma maakt het eenvoudig om nieuwe workplace-oplossingen te leveren en tijdens de hele levenscyclus te managen met Citrix.

HPE SimpliVity 380 met ondersteuning voor Microsoft Hyper-V is per direct beschikbaar via HPE of wereldwijde partners.