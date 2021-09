HPE groeit dankzij as-a-service model

HPE maakt een kwartaalomzet bekend van 6,9 miljard dollar (5,8 miljard euro), 3 procent meer dan het vorige kwartaal en 1 procent meer op jaarbasis. Vooral de as-a-service strategie draagt hieraan bij.

De kernactiviteiten van het bedrijf, compute en storage, bleven redelijk stabiel. De compute-omzet daalde jaar-op-jaar met 12 procent tot 3,1 miljard dollar (2,6 miljard euro), maar groeide 4 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De omzet uit storage groeide met 1 procent tot 1,2 miljard dollar (1,0 miljard euro), vooral getrokken door de 30 procent groei in all-flash arrays.

De belangrijke groei zit vooral in de nieuwe activiteiten. Zo sprong de omzet van Intelligent Edge met maar liefst 23 procent ten opzichte van vorig jaar naar 867 miljoen dollar (731 miljoen euro). Opdrachten voor as-a-service producten zijn zelfs 46 procent gestegen. De omzet van High-Performance & Mission-Critical Systems groeide 9 procent tot 740 miljoen dollar (624 miljoen euro).

Hogere marges, alles as-a-service

HPE is bezig met een “opzettelijke verschuiving in onze portefeuille naar hogere marges”, met name in software, zo legt CEO Antonio Neri uit. Met de recente aankondiging van Unified DataOps en de Data Services Cloud Console, wil het bedrijf een “cloudervaring overal” bieden, “we gaan de strategie versnellen omdat het werkt,” zei Neri.

Eerder deze week kondigde HPE aan dat het via het GreenLake-platform een ​​tienjarig contract van 2 miljard dollar had gewonnen met de National Security Agency voor high-performance computing as-a-service. “Het is een echt as-a-service-model en –beheer, waarbij we de hele omgeving bedienen,” stelt Neri, “dat is heel anders dan vroeger.”

HPE is recent dan ook bezig met een overnameoffensief, met alleen al in juni en juli de acquisitie van Ampool, Zerto, en Determined AI.