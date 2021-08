HPE introduceert geautomatiseerde 5G-oplossing

Hewlett Packard Enterprise (HPE) introduceert een nieuwe 5G-softwareoplossing om werkzaamheden te vereenvoudigen en risico’s voor onder andere netwerken en diensten te verminderen. Hiermee voegt het bedrijf een volledig geïntegreerde en geautomatiseerde beheeroplossing toe aan het bestaande 5G-portfolio.

De nieuwe software oplossing bestaat uit HPE 5G Automated Assurance en een nieuwe 5G-mogelijkheid voor de HPE Service Director. Samen zorgen Automated Assurance en de nieuwe Service Director feature voor een vereenvoudigd beheer van 5G-netwerken en een vermindering van implementatierisico’s.

Automated Assurance

Met de Automated Assurance software kunnen telecombedrijven het detecteren, voorspellen en oplossen van netwerkproblemen automatiseren. Dit dankzij de op machine learning-gebaseerde 5G-ready intelligence en het open ontwerp van de software. Het systeem verzamelt en analyseert in realtime uiteenlopende informatie van het netwerk. Met deze informatie kan het vervolgens afwijkingen of probleempatronen detecteren en automatisch een passende oplossing implementeren. Automated Assurance is ontwikkeld om te functioneren binnen het ecosysteem van verschillende leveranciers. Het systeem kan dan ook makkelijk worden gecombineerd met de verschillende technologieën van deze leveranciers.

Nieuwe 5G-capaciteit Service Director

HPE’s Service Director beheert de complexe 5G-infrastructuur en de bijbehorende diensten op een relatief eenvoudige manier. Het systeem optimaliseert operationele processen op het gebied van onder andere connectiviteit, applicatie- en netwerkfuncties. Hierbij wordt gebruikgemaakt van intent-based modelling om servicemodellen en hun beleid te ontwerpen. Met de nieuwe capaciteit van Service Director biedt het systeem een zero-touch, profielgestuurde netwerk-slicing-orkestratie. De software heeft daarbij de mogelijkheid om de levenscyclus van netwerksegmenten in alle domeinen volledig automatisch te beheren. Daarnaast vult HPE’s NFV Director het systeem aan. Deze schaalbare ETSI-compatibele oplossing biedt resource-orkestratie voor zowel VNF’s als CNF’s.

“Om de kansen van 5G en network slicing volledig te benutten, moeten netwerkoperators de open, cloud-native principes omarmen die zijn ingebouwd in de industriestandaards”, aldus Domenico Convertino, VP Product Management, HPE Communications Technology Group. “In lijn met deze aanpak heeft HPE volledig geïntegreerde automatiseringsmogelijkheden ontwikkeld die de risico’s van 5G-implementaties verminderen en het bedrijfsrendement voor netwerkoperators maximaliseren. Voortbouwend op ons leiderschap in telco-cloud, operationele ondersteuningssystemen en orkestratie, introduceren we met trots een geïntegreerd aanbod dat de automatisering in de industrie versnelt.”

