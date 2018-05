Fujitsu bouwt supercomputer van vier petaflops voor Hokkaido University

Vandaag meldt Fujitsu dat het een interessante opdracht heeft gekregen van het Information Initiative Center van de Hokkaido University. Fujitsu moet een interdisciplinair, grootschalig computersysteem bouwen met een theoretische peak performance van vier petaflops. Dat systeem bestaat zowel uit een supercomputer, als een cloudsysteem.

De intentie is om het systeem in december 2018 in gebruik te nemen. Het onderdeel dat de supercomputer vormt, bestaat uit ruwweg 1.300 Fujitsu x86-servers. Daaronder bevindt zich ook het nieuwste model van de servers, de Primergy CX2550 M4. Het cloudsysteem bestaat verder uit x86-servers die op Hokkaido University en andere locaties in Japan – van Hokkaido tot Kyushu – gevestigd zijn.

Onderzoek stimuleren

Dankzij de samenstelling van een supercomputer en cloudsysteem, kan het geheel gebruikt worden voor onderzoek verbonden aan distributed systems. Denk aan netwerken en vooral ook het Internet of Things. De gedachte is om onderzoekers in heel Japan gebruik te laten maken van het systeem, waaronder ook mensen bij privébedrijven, opdat Japan als geheel flinke technologische vooruitgang boekt.

Het nieuwe systeem van Hokkaido zal twintig keer zoveel processorkracht ter beschikking hebben dan het huidige systeem dat men in gebruik heeft. Het geheel is volgens de twee bedrijven gericht op het stimuleren van onderzoek op wetenschap en technologische simulaties, AI, big data en datawetenschap.

In de aankondiging lezen we nog het volgende over het systeem: