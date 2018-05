MariaDB neemt het met temporal processing op tegen Oracle

Het bedrijf MariaDB Corp heeft het voorzien op database-koning Oracle. Vandaag heeft MariaDB namelijk een nieuwe versie van zijn open-source database vrijgegeven. Die beschikt over functies die eerder alleen in betaalde producten beschikbaar waren. MariaDB TX 3.0 is volgens het bedrijf de eerste open-source database die volledige comptabiliteit met Oracle biedt.

Dankzij die nieuwe functies kunnen klanten van Oracle eenvoudig migreren naar een open-source alternatief en bestaande code en vaardigheden inzetten daarbij. Een bedrijf dat daar al mee begonnen is, is de Bank of Singapore. Dat heeft al honderdduizenden regels van Oracle PL/SQL naar MariaDB overgezet als onderdeel van een breed migratieproject.

Temporal processing

In versie 3.0 worden een boel nieuwe functies toegevoegd. Interessant en nieuw is temporal processing, een functie die bijhoudt welke veranderingen er mettertijd in data zijn doorgevoerd. Daarbij is het niet nodig om nieuwe rijen toe te voegen in de database, en wordt de complexiteit daarmee ingeperkt en is de kans op verwarring kleiner.

Met behulp van temporal processing, kunnen gebruikers een standaard SQL-query opstellen. Daarmee is snel in te zien hoe data er op een bepaald moment in de tijd uitzag. Deze functie is handig om in te zien wat de veranderingen in bijvoorbeeld het koopgedrag van klanten zijn.

Eerder was temporal processing al beschikbaar in producten als Oracle Flashback en Microsoft Temporal Tables, maar werd nog niet vrijgegeven binnen een open-source bibliotheek. Dat omdat het erg ingewikkeld is om uit te rollen. MariaDB heeft flink geïnvesteerd hierin omdat het denkt enkel op die manier klanten blijvend te kunenn werven.