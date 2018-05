‘Apple werkt aan hybride iPad / MacBook met iOS’

Niet alleen Microsoft werkt aan een product dat in een heel nieuwe productcategorie moet vallen. Ook Apple doet dat, blijkt nu. Het bedrijf werkt volgens bronnen aan een nieuw soort laptop of tablet met aanraakscherm, een ARM-processor en 4G-connectiviteit. Er zouden al prototypes gemaakt worden in China.

Dat meldt de doorgaans welingelichte site 9to5Mac op basis van bronnen die het binnen de fabrikant heeft. Het apparaat zou intern de Star genoemd worden en een mix zijn van een MacBook en iPad. Pegatron – een Chinese fabrikant die ook iOS-apparaten samenstelt – is verantwoordelijk voor de productie ervan.

De Apple Star

De bronnen van 9to5Mac melden dat het apparaat een aanraakscherm heeft, simkaart-ingang, gps en kompas. Ook is het apparaat waterbestendig en maakt het gebruik van het bootsysteem EFI dat Apple ook in MacBooks gebruikt. Dat wijst erop dat Apple in elk geval elementen van de MacBook gebruikt voor dit nieuwe apparaat. Maar we kennen ook het standpunt van de fabrikant ten aanzien van aanraakschermen in Macs: daar wil men niet aan.

Dat zou de softwarekant van het verhaal kunnen verklaren. Het apparaat, dat modelnummer N84 heeft, zou draaien op een afgeleide van iOS. Daarmee is het een nieuwe apparaatfamilie binnen het iOS-ecosysteem, los van iPhones en iPads. Het is niet duidelijk wat voor type product het wordt, maar het lijkt interessant.

Apple heeft bijvoorbeeld patent op apparaten waarbij een aanraakscherm losgekoppeld kan worden van een bijbehorend toetsenbord. Zoiets zou men allicht kunnen maken van de nieuwe type apparaten, al is het niet zeker waarom Apple die weg zou bewandelen. Randapparatuur van de iPad leveren immers ook geld op.