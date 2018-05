Apps als Google Duo en Cisco WebEx uit Chinese App Store verwijderd

Afgelopen week bleek dat Apple een reeks VoIP-belapps uit de App Store verwijderd had. Dat had het Amerikaanse bedrijf op verzoek van de Chinese regering gedaan. De apps die verwijderd waren, maakten gebruik van CallKit, Apple’s nieuwe toolset voor ontwikkelaars die de belinterface voor VoIP-apps biedt. De gevolgen zijn groot.

De Chinese regering vroeg Apple om ontwikkelaars te vragen CallKit te verwijderen uit hun apps die verkocht worden in de China App Store, of die apps geheel te verwijderen. Dat vraagt Apple in een bericht dat het aan ontwikkelaars stuurde, die in handen van de site 9to5Mac kwam.

Enkel China getroffen

In de mail lezen we dat het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MITT) “gevraagd heeft of CallKit gedeactiveerd kan worden in apps die in de China App Store staan”. Ontwikkelaars moeten hieraan voldoen, anders kan hun app niet goedgekeurd worden. De regels gelden overigens alleen voor de China App Store.

Dat de Chinese overheid CallKit liever niet toestaan komt voort uit het feit dat het land überhaupt geen fan is van VoIP-diensten. Sommige van die apps worden geheel verboden in het land, anders moeten deels aangepast worden. Afgelopen november werd bijvoorbeeld Microsofts Skype geheel uit de App Stores van Google en Apple gehaald.

Vorig jaar eiste de Chinese overheid ook al dat VPN-apps uit de verschillende app stores verwijderd werden. Apple gaf ook daar gehoor aan. Het past allemaal binnen de toenemende censuur vanuit de Chinese overheid, die ook wel eens apps als WhatsApp en Facebook verstoort en soms zelfs kranten als de New York Times en Wall Street Journal.

Hieronder een complete lijst met apps die verdwenen zijn uit de Chinese app store, waaronder ook Google’s Duo en Cisco’s WebEx Teams.