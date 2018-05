Microsoft sluit lucratieve clouddeal met Amerikaanse inlichtingendiensten

Microsoft heeft een wel heel lucratieve deal weten de sluiten met de Amerikaanse regering. Het bedrijf zal via Azure de clouddiensten regelen voor alle veiligheidsdiensten van het land. Het is een deal waarvan de precieze waarde niet bekend is, maar die volgens bronnen in de honderden miljoenen dollars loopt.

Het is een interessante deal voor Microsoft, want daarmee wint het bedrijf een flinke slag van de concurrentie. De cloudmarkt wordt namelijk gedomineerd door Amazon Web Services, maar deze nieuwe deal laat zien dat er zomaar eens einde zou kunnen komen aan die hegemonie.

Concurrentiestrijd

De deal die Microsoft en de Amerikaanse regering hebben gesloten, staat de zeventien inlichtingendiensten en gelieerde kantoren toe om Microsoft Azure Government te gebruiken. Die clouddienst is op maat gemaakt voor federale en lokale overheden. Maar dat is niet het enige: de inlichtingendiensten mogen binnen de deal ook andere producten van Microsoft gebruiken, waaronder het besturingssysteem Windows 10 en onder meer Microsoft Word.

Voor Microsoft is het een extra mooie deal. Het bedrijf is namelijk in een concurrentiestrijd verwikkeld met Amazon, IBM en Oracle in een poging een cloudcontract te winnen rond het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is van plan om al zijn technologische behoeften – in totaal 3,4 miljoen gebruikers en 4 miljoen apparaten – naar de cloud over te zetten.

Microsoft noemt de deal met de inlichtingendiensten dan ook een bevestiging van “het feit dat we een solide cloudplatform zijn, waar de federale regering vertrouwen in kan hebben.” Kritiek op de plannen van het Pentagon is er overigens ook: zo vindt Oracle het een slecht plan om alle data van het defensie-ministerie naar de cloud over te zetten.