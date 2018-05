Gartner: Windows 10 Pro is een doodlopend straatje voor bedrijven

Gartner-analist en Windows-expert Stephen Kleynhans noemt Windows 10 Pro een doodlopend straatje voor bedrijven. Recente wijzigingen in Microsofts geplande ondersteuning zouden in die richting wijzen.

“We voorspellen dat Microsoft Windows 10 Pro blijft positioneren als een release die niet geschikt is voor bedrijven door het verminderen van ondersteuning en beperking van toegang tot bedrijfsbeheerfuncties”, zegt Kleynhans in een Gartner-rapport dat in april werd gepubliceerd.

Windows 10 Pro schippert tussen consumentenversie Home en bedrijfsversie Enterprise, zowel in beschikbare functionaliteit als in prijs. Fabrikanten installeren de Pro-versie op hun zakelijk georiënteerde hardware, omdat Windows 10 Enterprise voor hen niet beschikbaar is. Heel wat bedrijven overschrijven Windows 10 Pro evenwel met een bedrijfsimage van de Enterprise-versie bij ontvangst van de toestellen.

Kleynhans argumenteert dat Microsoft sinds de lancering van Windows 10 verschillende beslissingen heeft gemaakt die Windows 10 Pro en Enterprise verder uit elkaar drijven. De beslissing om wijzigingen door te voeren in de ondersteuningstermijn van de verschillende Windows-versies, was volgens de analist het moment waarop dat verschil onoverbrugbaar werd.

Verlengde ondersteuning

Microsoft kondigde vorig jaar een verlengde ondersteuning van zes maanden aan voor Windows 10 1511, de update van november 2015, om “enkele early adopters in enterprise te helpen bij het afronden van hun transitie naar Windows-as-a-service.” Afgelopen februari werden ook versie 1609, 1703 en 1709 aan die lijst toegevoegd, omdat de standaard ondersteuning van 18 maanden voor sommige klanten te kort bleek. Voor de Windows 10 April 2018 Update die pas werd gelanceerd, geldt geen verlenging.

De verlenging naar 24 maanden is evenwel alleen van toepassing op Windows 10 Enterprise en Education. Voor Windows 10 Pro-gebruikers geldt nog altijd de ondersteuningstermijn van 18 maanden. Ondersteuning voor de Windows 10 Fall Creators Update (versie 1709) loopt voor Enterprise-gebruikers af op 8 oktober 2019, maar Pro-gebruikers moeten ten laatste op 9 april 2019 naar een nieuwere versie upgraden.

“Het enige dat me echt heeft verbaasd over de extra ondersteuning, is het feit dat het niet van toepassing is op Pro”, zegt Kleynhans daarover in een interview met Computerworld. “Ik denk dat dit aantoont dat Pro voor bedrijven een doodlopend straatje is.” Dat alleen Enterprise- en Education-klanten betaald aanvullend onderhoud van 12 maanden kunnen krijgen nadat de ondersteuningstermijn is afgelopen, versterkt dat gevoel.

“Klanten die momenteel Windows 10 Pro gebruiken, moeten Microsofts aankondigingen over de Windows 10-levenscyclus goed in de gaten blijven houden”, klinkt het in het Gartner-rapport. “Uiteindelijk zullen ze voor Windows 10 Enterprise moeten budgetteren omdat Windows 10 Pro meer op de ‘prosumer‘ en kleine bedrijven wordt gericht.”