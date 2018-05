Helft van alle Windows 10-systemen draait al op April 2018 Update

De adoptie van de Windows 10 April 2018 Update verloopt twee tot drie keer sneller dan vorige updates. Een maand na lancering draait de nieuwste update al op de helft van alle Windows 10-systemen. Nochtans verliep de uitrol niet van een leien dakje.

Geen enkele Windows 10-update werd zo snel omarmd als de April 2018 Update, als we cijfers van AdDuplex mogen geloven. Dat bedrijf biedt een advertentienetwerk aan voor Universal Windows Platform (UWP)-applicaties. Dat betekent dat Windows 10-systemen in bedrijfsomgevingen wellicht ondergerepresenteerd zijn in deze cijfers, aangezien ze minder gebruik maken van apps die steunen op advertenties. Long Term Servicing Channel (LTSC)-installaties voor gespecialiseerde apparatuur zijn sowieso afwezig, omdat deze de Microsoft Store niet aanbieden.

De cijfers van AdDuplex hebben dus de nuance nodig dat de adoptie in enterprise wellicht iets trager verloopt. Bedrijven zijn doorgaans terughoudender met updaten en wachten tot ze zeker zijn dat er zich geen problemen zullen voordoen. Voor sommigen bleek de standaard ondersteuningstermijn van 18 maanden bij elke Windows 10-update zelfs te kort. Windows 10 Enterprise-gebruikers konden bij eerdere updates daarom van een verlengde ondersteuning van 24 maanden genieten. Dat is voor de Windows 10 April 2018 Update evenwel niet het geval.

De snellere adoptie suggereert dat er een groter vertrouwen is bij gebruikers dat de update voor weinig problemen zorgt. Nochtans was ook de April 2018 Update niet zonder kinderziektes. Het begon al met een uitgestelde lanceringsdatum waardoor de update op de valreep nog in april beschikbaar was, maar pas in mei via Windows Update werd aangeboden. Daar bleef het evenwel niet bij. Al gauw bleek de update problemen te geven met Intel- of Toshiba-SSD’s. Verschillende gebruikers kloegen ook over zwarte schermen bij het herstarten na installatie van de update. Die problemen lijken op basis van de cijfers van AdDuplex evenwel niet heel wijdverspreid te zijn.