Uitstel voor omstreden cloudplan van het Pentagon

Het Pentagon heeft voor onbepaalde tijd het laatste verzoek om voorstellen in te dienen voor zijn cloudplan uitgesteld. Op die manier moeten overhaastige fouten voorkomen worden. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Defensie weten aan Bloomberg.

Er is al veel kritiek geuit op het betreffende plan. Groeperingen uit de industrie met grote techbedrijven, waaronder Microsoft en Oracle, hebben moeite met het “winner-take-all”-karakter van het contract. Zij vrezen dat het contract waarmee meerdere miljarden te verdienen valt daardoor in het voordeel van AWS is. Momenteel is deze cloudprovider met afstand de marktleider.

Inmiddels had het Pentagon een document rondom de voorstellen willen uitbrengen, maar er zou veel belangstelling vanuit de industrie zijn. Om het proces niet te overhaasten, waar eventueel fouten bij komen kijken, is dit onderdeel voor onbepaalde tijd uitgesteld. Medewerkers bekijken namelijk meer dan 1.000 verzoeken vanuit de industrie.

Toch gaat de winner-take-all-strategie niet veranderen. Het Pentagon hoopt nog steeds het besluit rondom het contract in september definitief te maken. Ook zou er geen druk vanuit het Witte Huis zijn rondom de eventuele winnaar van het contract. Daarmee kan gedoeld worden op de band van Donald Trump met Amazon-CEO Jeff Bezos, die niet goed lijkt te zijn. Het ministerie van Defensie benadrukt echter dat het om een volledige en open competitie gaat.

Single cloud

Eerder uitte Oracle co-CEO Safra Catz al onvrede over het proces. Volgens haar klopt het niet dat er voor één provider gekozen gaat worden. Zij heeft nog nooit van iets gehoord als een single cloud en daagt iedereen uit om een significante commerciële klant te vinden met één cloud. De uiteindelijke intentie van het Pentagon is om meerdere jaren in clouddiensten te worden voorzien, door middel van één contract. Catz vreest voor een oneerlijk voordeel voor AWS: “Ik heb geen idee waarom iemand zou denken dat dit een goed idee is.”