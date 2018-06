‘Dell werkt aan opvouwbare Windows-laptop met twee schermen’

Innovatie op het gebied van laptops: het gaat niet heel eenvoudig meer. De laatste tijd is de grootste innovatie de convertible, maar er lijkt nu een nieuwe interessante andere innovatie aan te komen. Dell zou werken aan een opvouwbaar apparaat met twee schermen.

Dat meldt de site WinFuture op basis van bronnen binnen Dell. De laptop zou ontwikkeld worden onder de codenaam Janus, naar de Romeinse god van chaos. Naar het schijnt draait het apparaat op Windows 10 en bevindt zich onder de motorkap een nog niet uitgebrachte Qualcomm Snapdragon 850 ARM-processor.

Janus: nieuw begin

Janus schijnt sinds vorige zomer in ontwikkeling te zijn. Of het apparaat uiteindelijk ook naar de markt komt is niet zeker; Dell werkte in het verleden wel vaker aan mobiele Windows-apparaten, maar die zijn allemaal geannuleerd. De foto’s die WinFuture vond, waarvan er bovenaan dit bericht een staat, zijn van een verouderd concept. Of het apparaat er nu nog zo uit ziet is dus bepaald geen zekerheid.

Het gerucht is in elk geval wel interessant. Mobiele telefoons hebben steeds vaker gekromde schermen, en het is nog maar kort wachten tot de eerste opvouwbare toestellen op de markt komen. Dat soort innovaties lenen zich natuurlijk ook voor de laptopmarkt en dus is het wachten op het eerste apparaat dat er zo uit komt te zien.