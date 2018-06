‘Europese Commissie opent onderzoek naar geplande fusie T-Mobile en Tele2’

Het lijkt erop dat de Europese Commissie diepgravend onderzoek gaat doen naar de geplande fusie van T-Mobile en Tele2. Het Duitse telecombedrijf T-Mobile wil de Nederlandse tak van het Zweedse Tele2 overnemen en samenvoegen. De twee aanbieders zijn nu de nummers drie en vier op de Nederlandse markt, na KPN en VodafoneZiggo.

Maar volgens persbureau Reuters ziet de Europese Commissie die fusie niet zomaar zitten. Er wordt een onderzoek geopend, dat zo’n vier maanden in beslag zal nemen. Dat komt er, omdat de Europese Commissie met enig wantrouwen kijkt naar dergelijke fusies, waarbij het aantal providers in een land teruggebracht wordt van vier naar drie.

Aanleiding voor verder onderzoek

De Europese Commissie voerde al een onderzoek naar de fusie uit en de conclusies daarvan – helaas niet publiekelijk bekend – zouden aanleiding geven tot diepgravender onderzoek. Volgens Reuters komt dat vooral omdat de Commissie bang is dat dit soort fusies ervoor zorgen dat er te weinig concurrentie is en dat de prijzen voor consumenten als gevolg daarvan onnodig stijgen.

Om die reden blokkeerde de Europese Commissie in 2016 al de geplande fusie van Three UK met O2 UK. Een jaar daarvoor had de Commissie ook al een streep gezet door de fusie tussen TeliaSonera en Telenor in Denemarken. In beide gevallen ging het om een situatie waarbij nog maar drie partijen over zouden blijven op de markt.

Niet akkoord?

De verwachting kan dan ook zijn, dat de Europese Commissie uiteindelijk ook niet akkoord gaat met de geplande fusie van T-Mobile en Tele2. Die overname leek sowieso al niet logisch; in een blog schreven we al eens dat de overname vooral gemotiveerd leek te zijn door de wens om wat concurrentie van de markt te halen.

Dat was sowieso al aanleiding om vraagtekens bij de overname te zetten. Al helemaal overigens als gekeken wordt naar de marktaandelen. KPN had eind 2017 43 procent van de markt in handen, VodafoneZiggo 30,5 procent en T-Mobile 21 procent. Het aandeel van Tele2 was verwaarloosbaar. De vraag is dan ook wat T-Mobile denkt te bereiken met deze overname, behalve het wegnemen van een concurrent.