Juniper Networks komt met routing-platform voor 5G en IoT

Juniper Networks kondigt de MX Series 5G Universel Routing Platform en andere software-functies aan. Het MX-platform belooft de benodigde programmeerbaarheid, het prestatievermogen en de flexibiliteit te bieden voor een snelle ontwikkeling en implementatie van cloud-diensten.

Het platform maakt gebruik van de nieuwe Juniper Penta Silicon, een voor netwerkservices geoptimaliseerde packet forwarding engine van 16nm. Deze realiseert volgens Juniper een efficiëntieverbetering van 50 procent (0,5 watt per gigabit) ten opzichte van de Junos Trio-chipset. Dit draagt bij aan een drie keer hogere bandbreedte voor de MX960, MX480 en MX240. Ook wordt er gebruikgemaakt van native support van zowel MACsec als IPsec crypto engine die in staat is om duizenden IPsec-sessies te starten en te beëindigen zonder prestatieverlies.

Daarnaast kunnen serviceproviders die voorbereidingen treffen voor 5G-implementaties de 3GPP CUPS (Control and User Plane Separation)-standaard gebruiken om de Evolved Packet Core gebruikerslaag (GTP-U) en besturingslaag (GTP-C) te scheiden met een Sx-interface. Ze kunnen deze lagen onafhankelijk van elkaar opschalen door verbeterde flexibiliteit en bescherming van hun investeringen. Het platform biedt ondersteuning voor een op standaarden gebaseerde, met hardware versnelde 5G-gebruikerslaag. Dit maakt het mogelijk om vaste en draadloze diensten te convergeren met één platform en integratie te bieden met 5G-besturingslagen van andere leveranciers.

Chassisoplossingen en beschikbaarheid

Juniper voegt ook twee nieuwe chassisoplossingen toe: de MX10008 en de MX10016. Met zijn Universal Chassis-reeks belooft Juniper de complexiteit van het apparaatbeheer met 80 procent te reduceren en veelzijdige ondersteuning voor toepassingen van serviceproviders met een revolutionair ontwerp op basis van één chassis. De chassisoplossingen 13-RU MX10008 en MX10016 bieden een capaciteit van respectievelijk 19,2 Tbps en 38,4 Tbps. Ze realiseren een energieverbruik van cicra 0,6 watt per gigabit.

Naar verwachting zijn de MX10008 en MX10016 vanaf de tweede helft van dit jaar verkrijgbaar. De Juniper Penta Silicon-chipset ondersteunde lijnkaarten voor de MX960, MX480 en MX240 en CUPS-ondersteuning zullen in de eerste helft van 2019 verschijnen.