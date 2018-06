Microsoft komt met nieuw ontwerp voor alle Office-toepassingen

Vandaag heeft Microsoft bekend gemaakt dat het een nieuwe interface naar Office-apps als Word, Excel, Powerpoint en Outlook brengt. De nieuwe look zal in lijn met het Fluent Design zijn, dat vorig jaar door Microosft onthuld wordt. De komende maanden wordt het zowel naar de desktop-tools van Office, als de online apps op Office.com uitgerold.

Dat meldt Microsoft vandaag. In essentie doet het bedrijf daarmee wat Google met zijn toepassingen en Material Design doet. Hoe dan ook, er komen drie grote veranderingen naar het design van de Office-apps.

Ribbon: kleiner en strakker

De voornaamste verandering betreft de Ribbon. Dat is de balk bovenin beeld, waar alle verschillende opties met een document staan. Toen Microsoft de Ribbon in 2007 lanceerde, was dat nog behoorlijk controversieel, maar werd snel door gebruikers omarmd. Ondertussen heeft Microsoft het idee naar vrijwel al zijn Windows-apps en online toepassingen gebracht.

Met deze update worden de drie rijen echter samengevoegd tot één regel. Tegelijk is het nog mogelijk voor gebruikers die de uitgebreidere Ribbon willen hebben, de kleinere variant uit te klappen. Het heeft er alle schijn van dat Microsoft zich beseft dat het vermoedelijk een controversiële keuze zal zijn, want deze ingrijpende verandering komt eerst naar de webversie van Word.

Nieuwe kleuren en iconen

In tegenstelling tot de Ribbon, komen er direct al nieuwe iconen naar alle Office-apps en online toepassingen. De webversie van Word op Office.com is als eerste aan de beurt en wordt gevolgd door een Insider-release voor Word, Excel en PowerPoint op Windows. Dat moet later deze maand nog zijn. Verder volgen in juli veranderingen voor Outlook voor Windows en Outlook for Mac mag de verandering in augustus verwachten.

Nuttige zoekopdrachten

Er komt ook een nieuwe update uit die minder met design, maar meer met de gebruikservaring te maken heeft. Dat is door Microsoft ‘zero query search’ gedoopt en houdt in feite in dat de AI en Microsoft Graph zoeken naar zaken, elke keer als je met je muis over de zoekbalk gaat. Deze functie komt in augustus naar Outlook op het internet.