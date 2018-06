Microsoft en Thales introduceren cloud-oplossing voor het leger

Microsoft en Thales kondigen een samenwerking aan, om met behulp van Azure Stack een cloud-oplossing voor militaire activiteiten te bieden. Het stelt hen in staat om hun data veilig te houden terwijl er geprofiteerd wordt van de voordelen van een cloud-omgeving. Met behulp van encryptie, connectiviteit en de end-to-end security-producten van Thales kunnen strijdmachten gevoelige gegevens binnen hun eigen infrastructuur houden.

De techgigant uit Redmond ziet dit als een kans om een flexibel cloud-platform te bieden dat beschikt over het juiste niveau security om uitdagingen binnen de defensie-industrie weg te nemen. Cloud-connectie in het veld realiseren kan middels een draagbaar en duurzaam pakket, maar de security is dan nog wel eens een uitdaging. Zeker bij het leger dient de data binnen de infrastructuur te blijven. Ondertussen kunnen ontwikkelaars dan apps en diensten met de cloud bouwen.

De Nexium Defence Cloud van Thales realiseert dit door middel van een “highly secluded” private cloud. Deze maakt gebruik van Azure Stack als basissysteem, waar Thales zijn security- en connectie-technologie aan toevoegt. Zo blijft data binnen het systeem als het zich op een hoofdkwartier bevindt of als het wordt ingezet om de operationele basis te verplaatsen. Deze cloud kan offline functioneren, wat van toegevoegde waarde moet zijn gezien de onzekerheid van de verbinding in de gebieden waar het toegepast wordt. Volgens Thales kunnen andere defensie clouds een dergelijk niveau flexibiliteit niet bieden.

IoT in het veld

Thales wil op termijn Azure Stack een boost geven met Guavus Reflex analytics platform, dat afkomstig is van een overname die het bedrijf eerder deed. Hiermee is het mogelijk om real-time in-het-veld data-analyses uit te voeren zonder een connectie met het hoofdkwartier. Militairen kunnen zo sensoren voor Internet of Things (IoT) in het veld gebruiken en er wordt data uitgewisseld met mobiele apps om soldaten met nieuwe technologie uit te rusten.