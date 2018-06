VMware bereidt lancering van eigen blockchain voor

Het ziet er naar uit dat VMware binnenkort zijn eigen blokckchaindienst op de markt brengt. Dat is af te leiden uit de recent gepubliceerde catalogussen voor de aankomende VMworld-conferenties in Las Vegas (augustus) en Barcelona (november).



De catalogussen bieden meer informatie over de geplande sessies tijdens de conferenties dit jaar. In Las Vegas staat onder meer een sessie ‘VMware enterprise blockchain – getting started’ op de agenda, alsook een workshop met dezelfde naam. Dat laat nog weinig twijfel bestaan dat VMware van plan is om heel binnenkort zijn eigen blockchaindienst te lanceren.

VMware toont al een tijdje interesse in de blockchain, en wil daarbij verder gaan dan het proof-of-work waarvoor de meeste blockchains vandaag worden gebruikt. Een blogpost van VMware Research met bijhorende introductievideo geeft het nakende debuut van een VMware-blockchain nog meer gewicht.

VMware Cloud Marketplace

In de catalogus voor VMworld Barcelona vinden we de sessie ‘Introduction to the VMware Cloud Marketplace’ terug.

“Naarmate VMware het on-premises software-defined datacenter uitbreidt naar de public cloud, hebben klanten een manier nodig om toegang te krijgen tot de producten en services van derden waarvan ze afhankelijk zijn in hun hybride en multi-cloudontwikkeling”, klinkt het in de omschrijving. De nieuwe VMware Cloud Marketplace moet klanten toegang geven tot die diensten.

Project Fractal

Op de Amerikaanse agenda staat ook nog de sessie ‘Project Fractal: Edge Computing for the Real World’. VMware zal in die sessie zijn plannen onthullen om bedrijven te helpen met het vereenvoudigen van de implementatie, het beheer en het updaten van hun infrastructuur en applicaties in de edge, via de cloud.

Beide VMworld-conferenties bieden tezamen meer dan 1.000 verschillende sessies aan voor bezoekers.