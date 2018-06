Microsoft trekt stekker uit ondersteuningsfora voor Windows 7 en 8

Microsoft trekt binnenkort de stekker uit de ondersteuningsfora voor Windows 7 en 8. Althans: gebruikers kunnen nog altijd naar de pagina’s surfen en interacties uit het verleden bekijken en vragen stellen aan elkaar, maar Microsoft-medewerkers zullen niet langer reageren.

In een uiterst korte aankondiging laat Microsoft weten dat het per juli 2018 geen technische ondersteuning meer biedt op de fora van onder meer Windows 7 en 8. Ook Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10 en Office 2010 en 2013 moeten eraan geloven. Wel vindt er nog altijd moderatie plaats, zodat deelnemers “interactie kunnen hebben in een veilige en positieve omgeving”.

Dertien producten

In totaal zet Microsoft de ondersteuning voor dertien verschillende producten stop. Die zetten we hieronder op een rij:

Windows 7, 8.1, 8.1 RT

Microsoft Security Essentials

Internet Explorer 10

Office 2010, 2013

Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT, Surface 2

Microsoft Band (dit forum wordt gesloten; gebruikers kunnen wel deelnemen aan het forum rond de Microsoft Band 2)

Mobiele apparaten (Microsoft zal deze ondersteuning in andere vorm voortzetten in de sectie ‘Andere mobiele Windows-apparaten’)

Zune (dit topic wordt geheel gesloten, maar kan nog wel bezocht worden)

Wat de Windows-producten betreft, is het overigens wel van beland om nog op te merken dat de mainstream-ondersteuning niet ophoudt te bestaan. Microsoft zal tot 2020 zorg dragen voor de veiligheid van Windows 7 en tot 2023 voor de veiligheid van Windows 8.