Samenwerking Commvault en IBM richt zich op databeheer en gegevensbescherming

Commvault laat aan Techzine weten over een nieuwe samenwerking met IBM. Hierdoor zal Business Resiliency Services een managed service aanbieden op basis van de softwareoplossingen van Commvault voor databeheer en gegevensbescherming, met inbegrip van het Commvault Data Platform.

Big Blue kan zijn klanten zo één platform bieden voor het beheren, herstellen, migreren en indexeren van al hun data en het maken van back-ups. Met Business Resiliency Services is het voor organisaties mogelijk om de software van Commvault te gebruiken op locatie, in een beheerde infrastructuur, in een datacenter van IBM of in de IBM Cloud. De software zal aangeboden worden als autonome oplossing en als managed service.

Voor IBM-klanten in de zorgsector betekent dit bijvoorbeeld dat ze Commvault-software kunnen gebruiken voor het beheer van waardevolle data en medische beelden in MEDITECH, Epic en andere systemen voor de opslag van elektronische patiëntengegevens.

Ondersteuning

Commvault legt uit dat het hiermee een reeks mogelijkheden brengt naar een groep nieuwe gebruikers. Zo kunnen zij optimalisatie doorvoeren van back-up-, archivering-, herstel-, zoek- en e-discovery-processen voor applicaties, databases en endpoint met specifieke migratiemogelijkheden, fijnmazige zoekfunctionaliteit en andere opties voor het optimaliseren van het beheer van applicaties. Daarbij kun je onder meer denken aan IBM DB2, Microsoft Office 365 en Oracle.

Ook ondersteunt de software de toepassing van uitgebreide strategieën voor het bestrijden van ransomware, het bewaken van de GDPR-richtlijnen en andere regelgeving rondom gegevensbescherming. Deze maken het mogelijk om via één centrale portal back-ups te maken en data die binnen de hele organisatie verspreid ligt snel te vinden, beheren en herstellen.

Tot slot biedt het ondersteuning voor hybride cloud-strategieën. Het maakt verplaatsen, beheren en activeren van data binnen infrastructuren on-premise en in de cloud mogelijk. Voorbeelden die Commvault noemt zijn de IBM Cloud, Microsoft Azure en AWS.