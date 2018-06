Vodafone neemt LTE-M-netwerk in gebruik, stap richting 5G

Vodafone heeft deze week de laatste hand gelegd aan een landelijk dekkend LTE-M-netwerk, wat staat voor long term evolution for machines. Hoewel deze technologie gebaseerde is op de 4G-techniek LTE, is LTE-M ook onderdeel van de aankomende 5G-verbinding.

Met de live-gang van het nieuwe netwerk kunnen zakelijke gebruikers aan de slag met slimme oplossingen. LTE-M maakt het mogelijk om apparaten aan het internet te verbinden met lager batterijverbruik dan gewone 2G-, 3G- en 4G-verbindingen. Het netwerk wordt een aanvulling op het NarrowBand-Internet of Things (IoT)-netwerk dat Vodafone al in de lucht heeft.

IoT

Hoewel beide technologieën gebruikt kunnen worden voor het verbinden van apparaten, worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt. Vanwege het lage energieverbruik is NB-IoT handig voor bijvoorbeeld waterleidingen, landbouwvelden en andere plekken waar het moeilijker is om de batterij te vervangen. Het richt zich daarmee met name op het brengen van IoT naar meer toepassingen.

LTE-M is hier dus een aanvulling op. Deze technologie geeft de mogelijkheid tot meer bandbreedte in vergelijking tot NB-IoT en ondersteunt ook voice (VoLTE). Dit is relevant voor oplossingen waarbij spraak nodig is. Vodafone noemt slagbomen en liften als voorbeelden. De technologie is ook toepasbaar op het gebied van mobiliteit; bewegende objecten zijn namelijk te volgen en blijven met elkaar verbonden.

5G

De GSMA riep beide technologieën vorige maand nog uit tot fundamentele onderdelen voor de realisatie van IoT. NB-IoT en LTE-M spelen een rol in de ondersteuning en complementenring van het 5G-netwerk, zo stelt de GSMA.

Door die rol maken ook andere netwerkproviders al gebruik van de technologieën. Zo biedt Orange ook NB-IoT en LTE-M aan. Concurrent KPN biedt op zijn beurt LoRa aan naast LTE-M. LoRa staat voor Long Range, Low Power IoT-verbinding en is ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen tussen objecten en systemen.